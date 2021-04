Stratégie du fonds géré par NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONA L'objectif de la SICAV est d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice JP Morgan EMU global (niveau de clôture) par une gestion active de la sensibilité et de la courbe des taux des différents Etats de la zone euro.

Performances du fonds : Ostrum Souverains Euro RC

Performances Historiques Glissantes au 12-04-2021 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -2.58% -0.51% -1.89% -2.1% +3.04% +6.8% - Catégorie -1.96% -0.32% -1.61% -1.54% 2.25% 4.84% - Indice -2.68% -0.5% -2.49% -2.25% 2.47% 8.73% -

