Stratégie du fonds géré par NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONA L'objectif de gestion de Pétillance PEA 3 est de permettre au porteur de recevoir à l'échéance de la formule, le 17 août 2020, la Valeur Liquidative de Référence, hors commission de souscription, majorée de 60% de la Performance Moyenne Finale de l'Indice Euro Stoxx 50. Les Performances de l'Indice sont calculées chaque semestre de février 2013 à août 2020 depuis l'origine de la formule, et sont retenues dans le calcul de la Performance Moyenne Finale de l'Indice selon la méthode suivante : ?--? Si l'indice progresse, la Performance de l'Indice sera prise en compte pour sa valeur réelle ; ?--? Si l'indice baisse de 20 % ou moins, la Performance de l'Indice sera remplacée par sa performance positive équivalente ; ?--? Si l'indice baisse de plus de 20%, la Performance de l'Indice sera remplacée par 0%. La Performance Moyenne Finale de l'Indice s'obtient en faisant la moyenne arithmétique des Performances de l'Indice qui auront ainsi été retenues.

Performances du fonds : Pétillance PEA 3 Réserve C

Performances Historiques Glissantes au 24-09-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -0.65% -0.03% -0.06% +0.72% -0.39% -2% +18.81% Catégorie -0.26% -0.02% -0.08% -0.16% -0.34% -0.83% -

