''Pluvalca Initiatives PME A : "Nous sommes 100% investis"''

Créé en 2012, ce fonds de la Financière Arbevel est très diversifié, à l’image de l’équipe qui y contribue, Sébastien Lalevée et Alexia de Roquefeuil en tête. Une chose est sûre, il fait la part belle aux petites voire très petites valeurs françaises, de croissance surtout, et ce tous secteurs confondus. Avec un succès certain puisque sa valorisation a plus que triplé en 8 ans. Entretien.

Sébastien Lalevée, comment le fonds traverse-t-il cette crise de la Covid-19 ?

"En entrant dans la crise, nous avons vendu les sociétés dont la visibilité avait disparu comme Beneteau, Akwel, Voyageurs du Monde pour arbitrer en faveur de sociétés comme Focus Home Interactive, LNA Santé, Nacon, Ateme, MGI Digital qui offraient une meilleure visibilité. Nous avons ensuite peu bougé, restant très investi, ce qui nous a permis de prendre le rebond. A partir de juin, nous avons commencé à investir sur des sociétés plus exposées au cycle comme Groupe LDLC, Mersen, Fnac Darty, Axway, Reworld, et même Jacquet Métal, mais pas sur des sociétés directement impactées par la crise comme GL Events ou ce qui tourne autour du transport aérien. A fin septembre, le fonds affiche ainsi une performance de +4% sur 2020."