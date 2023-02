Procimmo Real Estate Sicav se renforce au premier semestre en 2022

Renens (awp) - Le fond Real estate Sicav de Procimmo a dévoilé mardi un résultat net en progression de 7,1% à 19,3 millions de francs suisses au premier semestre de son exercice décalé 2022/23 clos fin décembre.

Du 1er juillet au 31 décembre 2022, les revenus locatifs de la Sicav ont augmenté de 5,8% à 33,3 millions de francs suisses par rapport à la même période l'exercice précédent, rapporte un communiqué. Les charges ont de leur côté reculé de 2,5% à 14,3 millions.

La valeur nette d'inventaire (VNI) a atteint les 147,05 francs suisses par action fin décembre, soit 1,95 franc de plus qu'à la même date en 2021.

Sur douze mois, le rendement de placement de la Sicav a reculé à 5,34% contre 7,52% l'année dernière.

La marge Ebit de l'entreprise renanaise s'est légèrement affaiblie de 2,17 points de pourcentage à 65,05%.

Le taux de perte sur loyers a été ramené à 12,6% contre 12,2% auparavant.

En août 2022, le fonds a procédé à la vente d'un immeuble à Neuchâtel pour 3,1 millions de francs suisses, car "il n'entrait plus dans la stratégie de la Sicav," précise-t-on.

Pour 2023, le conseil d'administration a soumis une proposition de regroupement des deux fonds Procimmo Real estate SICAV et Procimmo Swiss Commercial Fund II, gérés par Procimmo, sous réserve de l'approbation de la FINMA et des actionnaires. "le but est de générer plus de force de frappe sur le marché et une plus grande diversification des risques pour les actionnaires," indique un communiqué.

