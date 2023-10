Zurich (awp) - Les deux fonds immobiliers de Procimmo Real Estate SICAV cotés sur SIX "Swiss Commercial Fund" et "Swiss Commercial Fund II" ont finalisé leur fusionné et seront cotés sous leur nouvelle forme le 31 octobre.

Les directions de fonds en ont décidé après obtention du feu vert des assemblées générales des deux fonds et celui de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma).

A fin juin, la valeur nette d'inventaire (VNI) par action de "Swiss Commercial Fund" était de 147,18 francs suisses et celle de "Swiss Commercial Fund II" de 122,48 francs suisses. Les actionnaires de "Swiss Commercial Fund II" reçoivent 0,8347 action "Swiss Commercial Fund" pour chaque part détenue.

Le premier jour de cotation des titres du fonds fusionné a été fixé au 31 octobre, a précisé Procimmo jeudi soir. L'action sera traitée avec le numéro ISIN CH0033624211.

