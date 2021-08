Procimmo Swiss Commercial Fund 56 a accru ses recettes au 1er semestre

Lausanne (awp)- Coté à la Bourse suisse, Procimmo Swiss Commercial Fund a engrangé des recettes totales de 14,0 millions de francs suisses au 1er semestre, après 12,8 millions un an plus tôt. Les charges ont atteint 6,4 (4,9) millions de francs suisses et le résultat s'est inscrit à 7,8 millions de francs suisses. Le rendement des fonds propres a reculé à 7,64% (7,54%) et la valeur nette d'inventaire a atteint 117,30 francs suisses.

Les revenus locatifs se sont établis à 12,8 millions de francs suisses et le taux de défaillance des loyers à 11,77%.

ra/rp