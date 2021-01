Stratégie du fonds géré par ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE R-co 4Change Climate Equity Europe a pour objectif de gestion d'obtenir une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indice Stoxx 600® DR (C), en étant en permanence investi et exposé à hauteur d'au moins 80% de son actif sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou plusieurs pays de l'Union européenne. Le fonds met en oeuvre une démarche d'investissement socialement responsable et une approche « bas carbone » dynamique reposant sur deux éléments : (i) une sélectivité renforcée des actions en portefeuille sur la base des pratiques environnementales des sociétés émettrices et (ii) le pilotage de l'Intensité Carbone de la Poche Carbone du portefeuille, tels que ces termes sont définis dans la stratégie d'investissement.

Performances du fonds : R-co 4Change Climate Eq Europe C EUR

Performances Historiques Glissantes au 13-01-2021 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +2.8% +3.84% +13.06% +10.85% -6.85% -10.49% +159.05% Catégorie 2.94% 5.4% 13.43% 13.44% -5.49% -4.62% -

Parts du fonds Nom 1er Jan 3 ans Notation Taille Frais R-co 4Change Climate Eq Europe I EUR 2.82% -8.25% 8M EUR 0.83% R-co 4Change Climate Eq Europe C EUR 2.80% -10.49% 8M EUR 1.57%

