Lausanne (awp) - Le fonds immobilier Realstone RSF a poursuivi sa progression au 1er semestre de son exercice décalé 2023-2024 (clos au 30 septembre). Les revenus locatifs ont augmenté de 3,1% à 48,73 millions de francs suisses sur un an. Dans son communiqué mercredi, le fonds qualifie ses résultats de "résilients" avec une hausse de la fortune totale et des revenus et une baisse de la quote-part de perte sur loyers.

Durant la période sous revue, la fortune du fonds a augmenté de 3,25% à 2,53 milliards de francs suisses. Seize nouveaux appartements ont été livrés à Lausanne, à l'Avenue d'Echallens. Début juin, le fonds a fait l'acquisition de deux immeubles neufs, l'un à Oberkulm, dans le canton d'Argovie, acheté pour 15,95 millions de francs suisses avec un rendement brut de 4,47% et l'autre à Untersiggenthal, également en Argovie, pour 7,55 millions et un rendement brut de 4,01%.

Fin septembre, la valeur nette d'inventaire se montait à 124,12 francs suisses par part, stable sur un an.

Pour la suite, le fonds entend poursuivre sa gestion dynamique du portefeuille en continuant la part des revenus résidentiels et en allant de l'avant avec son programme de transition énergétique et de création de valeur.

rp/al