Stratégie du fonds géré par NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONA Réserve Écureuil a un objectif de gestion identique à celui de son maître FCP PEA COURT TERME dont l'objectif de gestion du fonds est d'une part, de permettre aux investisseurs, de bénéficier de la fiscalité associée aux fonds PEA, ainsi le portefeuille du fonds est majoritairement composé d'actions de grandes capitalisations de tous secteurs d'activités confondus et d'autre part, d'offrir aux investisseurs une performance égale à celle de l'indice EONIA diminué des frais courants, sur une durée de placement recommandée d'un mois. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le maître ne suffirait pas à couvrir ses frais courants. FCP PEA COURT TERME verrait ainsi sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Performances du fonds : Réserve Ecureuil C

Performances Historiques Glissantes au 24-09-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -0.26% -0.03% -0.08% -0.17% -0.35% -0.85% +7.63% Catégorie -0.26% -0.03% -0.08% -0.17% -0.35% -0.83% -

