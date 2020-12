Stratégie du fonds géré par ROBECO LUXEMBOURG SA Robeco BP US Large Cap Equities investit dans des actions à grande capitalisation aux États- Unis. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds est principalement composé d'actions ayant une capitalisation boursière de plus de 2 milliards de dollars. Son processus de sélection de titres bottom-up vise à rechercher des actions sousvalorisées et est axé sur une approche value (rendement) disciplinée, une analyse interne intensive et une aversion pour le risque. Les investissements sont réalisés exclusivement dans des titres libellés en dollars US. Le fonds est libellé en euros. Le fonds n'est soumis à aucune contrainte relative à un indice de référence.

Performances du fonds : Robeco BP US Large Cap Equities DH €

Performances Historiques Glissantes au 15-12-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -2.22% +4.38% +14.37% +19.9% -0.75% +1.43% +254.36% Catégorie 5.78% -2.25% 5.65% 1.86% 3.47% -3.69% -

