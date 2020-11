Stratégie du fonds géré par AMIRAL GESTION SEXTANT PME est un fonds appliquant une stratégie discrétionnaire, ayant pour objectif de réaliser une performance au travers d'une sélection de titres de PME / ETI européennes. Son horizon d'investissement est supérieur à 5 ans.

Performances du fonds : Sextant PME A

Performances Historiques Glissantes au 12-11-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +13.77% +2.82% +8.19% +30.9% +21.26% +1.19% +117.69% Catégorie 1.6% 0.65% 4.6% 17.9% 5.86% 11.48% -

Exposition sectorielle au 31-08-2020

Exposition par type d'actif au 31-08-2020 Long Court Nets Actions 98.8% 0.21% 98.59% Liquidités 3.72% 0.15% 3.57% Autres 0.03% 2.2% 2.17%

Parts du fonds Nom 1er Jan 3 ans Notation Taille Frais Sextant PME A 13.77% 1.19% 51M EUR 2.2% Sextant PME I 14.91% 4.86% 12M EUR 1% Sextant PME N 15.03% 0.00% NC 2M EUR 1.3%

