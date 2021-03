Solvalor 61 veut lever 120 millions moyennant une hausse de capital

Lausanne (awp) - Le fonds de placement Solvalor 61 entend procéder fin avril à une augmentation de capital de près de 120 millions de francs suisses avec droits de souscription. L'opération sera menée "entre fin avril et début mai", indique la société lausannoise mercredi dans un communiqué.

L'objectif de cette émission est de "poursuivre les investissements dans la qualité de son parc immobilier ainsi que dans plusieurs projets de logements neufs", tout en conservant un ratio d'endettement "particulièrement bas", précise l'entreprise.

Les conditions détaillées de l'opération seront communiquées le 18 mars.

Solvalor 61 souligne que son activité de gestion s'est renforcée au cours des derniers mois, rappelant l'acquisition l'année dernière d'un immeuble à Genève, d'un projet en construction à Nyon et d'une parcelle à bâtir au centre de Lausanne - pour un total de 281 logements - pour 236 millions de francs suisses, coûts de construction inclus.

De plus, six projets de densification sont en préparation avancée à Genève et Lausanne, dont trois ont déjà été mis à l'enquête au début de l'année 2021, pour un montant total devisé à 39,2 millions.

buc/fr