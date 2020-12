Stratégie du fonds géré par T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S. OBJECTIF Faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. TITRES DU PORTEFEUILLE Le fonds investit principalement dans un portefeuille largement diversifié d'actions d'entreprises américaines à faible capitalisation. Précisément, le fonds investit au moins deux tiers du total de ses actifs dans des actions et des titres apparentés d'entreprises enregistrées ou ayant une part prédominante de leur activité aux États-Unis et dont la capitalisation boursière, au moment de leur acquisition, est égale ou inférieure à celle des entreprises de l'indice Russell 2500. Les types de titres peuvent inclure des actions ordinaires, des actions préférentielles, des bons d'options, des certificats américains de dépôt (American Depository Receipts - ADR), des certificats européens de dépôt (European Depository Receipts - EDR) et des certificats internationaux de dépôt (Global Depository Receipts - GDR).

Performances du fonds : T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An EUR

Performances Historiques Glissantes au 16-12-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +25.09% +6.11% +20.53% +26.44% +26.53% +52.5% +65% Catégorie 5.78% -2.25% 5.65% 1.86% 3.47% -3.69% -

