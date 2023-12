L'Agence américaine de protection de l'environnement a demandé à la Maison Blanche d'approuver une règle qui permettrait d'augmenter les ventes d'essence à forte teneur en éthanol dans certains États du Midwest, après que les gouverneurs de ces États en ont fait la demande.

La demande a été bloquée après que l'industrie pétrolière a averti l'administration Biden que l'autorisation de l'E15 (essence contenant 15 % d'éthanol) dans certains États entraînerait des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et, par conséquent, une augmentation des prix de l'essence.

L'inflation et la santé de l'économie sont des facteurs de vulnérabilité essentiels pour la réélection du président Joe Biden en 2024.

En mars, l'EPA a proposé que l'E15 puisse être vendu toute l'année dans l'Illinois, l'Iowa, le Minnesota, le Missouri, le Nebraska, l'Ohio, le Dakota du Sud et le Wisconsin, à la suite d'une pétition de ces États. Lundi en fin de journée, la proposition, qui prévoit une date d'entrée en vigueur pour tous les États fixée au 28 avril 2024, a été transmise à la Maison Blanche pour examen final.

L'éthanol, un carburant alternatif produit localement et le plus souvent à partir de maïs, est moins cher en volume que l'essence. En l'ajoutant au mélange de carburants, on peut également faire baisser les prix en augmentant l'offre globale.

Cependant, le gouvernement américain restreint les ventes d'essence E15 pendant les mois d'été en raison de préoccupations environnementales liées au smog.

Depuis des années, l'industrie de l'éthanol fait pression pour lever les restrictions sur les ventes d'E15 à l'échelle nationale, arguant que les impacts environnementaux ont été surestimés.

Les raffineurs de pétrole, dont HF Sinclair Corp et Phillips 66, ont quant à eux prévenu qu'une approche disparate de l'approbation des ventes d'E15 compliquerait la logistique de l'approvisionnement en carburant et augmenterait le risque de pénuries ponctuelles.

Les groupes de défense de l'éthanol disent qu'ils préfèrent une solution législative à l'échelle nationale pour permettre l'expansion des ventes d'E15, plutôt qu'une approche régionale. (Reportage de Stephanie Kelly ; Rédaction de Paul Simao)