Le ministère américain de la justice enquête sur les opérations de négoce d'éthanol d'Archer-Daniels-Midland dans le cadre d'une enquête plus large sur les pratiques comptables du géant des matières premières, selon trois personnes ayant connaissance de l'affaire.

Le bureau du procureur du district sud de New York (SDNY) cherche à savoir si ADM a mal comptabilisé les couvertures dans son unité de négoce d'éthanol, ont déclaré les trois sources.

ADM, une entreprise de 28 milliards de dollars qui fabrique des aliments pour animaux, des édulcorants et d'autres produits, est également un grand producteur d'éthanol, un biocarburant fabriqué à partir de maïs.

ADM a confirmé cette semaine les informations de Reuters selon lesquelles le ministère de la Justice enquête sur les pratiques comptables liées à l'unité Nutrition d'ADM et que des employés actuels et anciens ont reçu des citations à comparaître de la part du grand jury dans le cadre de cette enquête.

La société basée à Chicago a déclaré que l'enquête était "principalement axée" sur l'activité Nutrition.

L'enquête du ministère de la justice sur les opérations de négoce d'éthanol d'ADM n'a pas été signalée précédemment.

Cette enquête supplémentaire indique que le ministère de la justice examine les pratiques comptables d'ADM de manière plus approfondie que ce qui avait été annoncé précédemment, ce qui constitue un autre défi pour l'entreprise, qui cherche à rétablir la confiance des investisseurs.

Un porte-parole d'ADM a déclaré que la société refusait de commenter l'enquête gouvernementale au-delà de ce qu'elle a révélé mardi. Un porte-parole de SDNY a également refusé de commenter.

ADM a déclaré cette semaine qu'elle coopérait avec les autorités. Les enquêtes gouvernementales ne constituent pas des preuves d'actes répréhensibles et n'aboutissent pas nécessairement à des inculpations.

Les actions d'ADM ont baissé de plus de 13 % depuis que la société a révélé, fin janvier, qu'elle avait suspendu son directeur financier et qu'elle retardait ses résultats financiers dans le cadre d'une enquête interne sur la comptabilité de sa division Nutrition. L'enquête de la société a été déclenchée par une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC), a déclaré ADM à l'époque.

La société a indiqué que l'enquête de la SEC portait sur les ventes entre la division Nutrition et ses unités Agricultural Services & Oilseeds et Carbohydrate Solutions.

Mardi, ADM a corrigé les transactions financières entre les unités pour ses états financiers de 2018 à 2023, affirmant qu'elle avait surestimé le bénéfice d'exploitation de l'unité Nutrition. Il a déclaré que les changements n'avaient pas d'impact sur ses résultats globaux.

Les concurrents d'ADM ont poursuivi la société ces dernières années au sujet de ses activités dans le secteur de l'éthanol.

L'un des procès les plus médiatisés, intenté par la société suisse AOT Holding, affirme qu'ADM a manipulé le prix de l'éthanol pour tirer profit des positions courtes qu'elle détenait sur le marché des produits dérivés. ADM a nié ces allégations et se bat contre l'affaire, comme le montrent les archives judiciaires.

Selon un document déposé au tribunal fédéral en janvier 2023 dans cette affaire, un employé d'ADM de l'unité de négoce de l'éthanol a révélé qu'il avait violé la politique comptable d'ADM relative au traitement des opérations de couverture.

La Commodities Futures Trading Commission (CFTC) et le CME Group, qui cotent les contrats à terme sur l'éthanol, ont mené des enquêtes sur les questions soulevées dans l'affaire AOT à partir de 2019, selon un dossier judiciaire de 2023 et une source distincte familière avec l'affaire.

L'état d'avancement de ces enquêtes n'était pas clair dans l'immédiat. AOT a refusé de commenter. Les porte-parole de la CFTC et du CME Group ont refusé de commenter. (Reportage de Chris Prentice à New York et de P.J. Huffstutter à Chicago. Rédaction de Caroline Stauffer, Michelle Price et Matthew Lewis)