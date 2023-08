La Commission des services publics du Dakota du Nord a rejeté vendredi la demande de permis présentée par Summit Carbon Solutions, une société basée dans l'Iowa, en vue de faire passer un gazoduc de 320 miles (514,99 km) à travers l'État pour transporter le dioxyde de carbone capturé dans les usines d'éthanol vers un site de stockage souterrain.

Summit est l'une des trois entreprises, avec Navigator CO2 Ventures et Wolf Carbon Solutions, qui cherchent à construire des pipelines de carbone dans plusieurs États du Midwest afin de décarboniser le secteur de l'éthanol et de prouver l'utilité du captage et du stockage du carbone (CSC) en tant que solution climatique.

La commission, composée de trois membres, a déclaré dans son ordonnance que Summit n'avait "pas réussi à s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombait de démontrer que le projet n'aurait que des effets négatifs minimes sur l'environnement et sur le bien-être des citoyens du Dakota du Nord".

Summit a déclaré dans un communiqué qu'elle "respectait la décision" de la commission et qu'elle prévoyait de déposer une nouvelle demande de permis dans l'État.

Les habitants du Dakota du Nord ont fait part à la commission de leurs inquiétudes quant aux dommages causés à leurs terres agricoles et à la valeur de leurs propriétés, ainsi qu'à la sécurité du transport et du stockage du dioxyde de carbone, selon l'ordonnance.

Jess Mazour, un organisateur du Sierra Club de l'Iowa, qui s'oppose aux pipelines de carbone, a déclaré que la décision du Dakota du Nord devrait servir d'exemple pour d'autres États où des conflits tendus sont en cours entre les propriétaires fonciers et les sociétés de pipelines sur des questions telles que l'expropriation.

"Cette décision est très importante", a-t-elle déclaré. "Nous menons exactement la même bataille [et] le résultat devrait être le même.

Summit avait prévu de stocker jusqu'à 18 millions de tonnes de CO2 par an dans un site de stockage du Dakota du Nord. La société a déclaré en mars qu'elle avait signé des accords de servitude avec 375 propriétaires terriens du Dakota du Nord sur 70 % du tracé de son gazoduc.