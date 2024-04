L'administration du président Joe Biden offre aux agriculteurs des fonds pour adopter des pratiques qui stockent le carbone dans le sol afin de lutter contre le changement climatique, mais des entretiens menés par Reuters avec des experts en sciences du sol et un examen des recherches menées par le ministère américain de l'agriculture laissent planer des doutes sur l'efficacité de cette approche.

Les pratiques agricoles telles que la plantation de cultures de couverture et la réduction du labourage des terres agricoles sont essentielles au plan de l'USDA visant à réduire la contribution de 10 % de l'agriculture aux émissions de gaz à effet de serre des États-Unis, dans le cadre de l'objectif d'une production nette nulle d'ici à 2050. Les producteurs d'éthanol espèrent également que ces pratiques les aideront à obtenir des crédits d'impôt lucratifs pour le carburant aviation durable (SAF) adopté dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA).

Mais ces techniques agricoles, qui bénéficieront d'un financement supplémentaire grâce à la loi sur le climat signée par M. Biden, pourraient ne pas séquestrer de manière permanente une grande quantité de carbone atmosphérique dans le sol, selon cinq pédologues et chercheurs qui se sont entretenus avec Reuters au sujet des données scientifiques actuelles.

Quatre autres pédologues, ainsi que l'USDA, ont déclaré que les pratiques peuvent stocker différentes quantités de carbone dans le sol, mais que ce sont les circonstances qui dicteront la quantité et la durée de ce stockage.

La Maison Blanche a renvoyé Reuters vers l'USDA pour un commentaire.

Un porte-parole de l'USDA a déclaré que "l'adoption et l'utilisation persistante du semis direct et des cultures de couverture sont essentielles pour la séquestration du carbone sur les terres cultivées en activité".

Tous les experts interrogés par Reuters ont reconnu que le semis direct et les cultures de couverture peuvent avoir des effets bénéfiques importants sur l'environnement, notamment en prévenant l'érosion des sols et en augmentant la biodiversité. Cependant, cinq d'entre eux ont exprimé leur scepticisme quant à l'idée de lier la politique climatique et l'argent public à ces pratiques.

"Cela contribuera-t-il à l'adaptation au climat ? Absolument. Doit-elle servir de compensation pour des polluants plus permanents et à longue durée de vie ? Absolument pas", a déclaré Daniel Rath, spécialiste du carbone dans les sols agricoles au Conseil de défense des ressources naturelles.

Selon les données de l'agence, l'USDA a dépensé 1,3 milliard de dollars en aide financière aux agriculteurs pour la plantation et la gestion des cultures de couverture et 224 millions de dollars pour la mise en œuvre du semis direct ou réduit depuis 2014. Ce chiffre est minuscule par rapport aux dépenses totales de l'USDA, mais il représente environ 8 % de ses dépenses de conservation agricole au cours de cette période.

"Si nous voulons vraiment compenser ou atténuer le changement climatique, nous devons penser à des systèmes différents", a déclaré Humberto Blanco, professeur d'agronomie à l'université de Nebraska-Lincoln. "Nous devons réfléchir à des stratégies plus agressives.

TOUT DÉPEND

L'adoption des cultures de couverture et du semis direct a augmenté au cours de la dernière décennie ; aujourd'hui, 11 % des exploitations agricoles plantent des cultures de couverture et environ 40 % n'utilisent que peu ou pas de labour, selon le dernier recensement agricole de l'USDA.

Dans de bonnes conditions, la plantation de cultures de couverture et la réduction du labourage peuvent être bénéfiques pour le climat, ont déclaré des scientifiques à Reuters.

"Si un agriculteur utilise des cultures de couverture et obtient une bonne croissance à l'automne et au printemps, et qu'il pratique un travail minimal du sol, sur la plupart des sols, il ajoutera du carbone au sol au fil du temps", a déclaré Robert Myers, professeur à l'université du Missouri et directeur régional des programmes de vulgarisation sur un site de recherche du ministère américain de l'agriculture (USDA).

Un porte-parole de l'USDA a déclaré que les avantages dépendent largement de facteurs tels que le climat, le type de sol, la rotation des cultures et d'autres facteurs.

Cinq autres experts ont déclaré à Reuters que l'agriculture sans labour se traduit généralement par une concentration plus élevée de carbone à la surface du sol, mais par une diminution plus en profondeur dans le profil du sol, ce qui se traduit par un gain net nul.

Sept experts ont déclaré que les avantages pour le climat des techniques de culture sans labour et de couverture peuvent être réduits ou annulés si les agriculteurs labourent à nouveau leurs champs.

"Même si vous accumulez un peu plus de carbone dans le cadre d'un travail réduit du sol, si vous procédez ensuite à un labourage traditionnel, il semble que vous perdiez assez rapidement le carbone que vous avez accumulé", a déclaré David Powlson, chercheur principal à Rothamsted Research, un institut de recherche agricole.

Selon le recensement agricole de 2022, seuls 21 % des agriculteurs déclarent utiliser le semis direct de manière continue, et environ un tiers d'entre eux alternent le semis réduit et le semis conventionnel, selon un rapport de l'USDA datant de 2018.

Un document de normes de l'USDA sur le semis direct indique que la perte de carbone dans le sol est directement liée à la quantité et à l'intensité du travail du sol, ainsi qu'à d'autres facteurs tels que l'humidité et la température du sol.

En ce qui concerne le crédit d'impôt pour les SAF, le département du Trésor devrait finaliser les détails dans les semaines à venir. Le crédit de 1,25 dollar par gallon est destiné aux producteurs qui prouvent que leur carburant peut réduire les émissions de 50 % par rapport à celles d'un simple jet fuel.

Le programme exigera probablement des producteurs d'éthanol qu'ils s'approvisionnent en maïs auprès d'agriculteurs utilisant des cultures de couverture, un labourage réduit ou une application efficace d'engrais, ont déclaré des sources à Reuters.

L'USDA n'a pas souhaité s'exprimer sur la nature de l'épandage d'engrais.

L'industrie de l'éthanol espère représenter une part importante des 35 milliards de gallons de SAF que l'administration Biden s'est engagée à produire d'ici 2050.

L'IRA prévoit quelque 19,5 milliards de dollars pour les programmes climatiques agricoles sur 10 ans, et en 2023, environ 52,5 millions de dollars de cet argent ont été consacrés aux cultures de couverture et au semis direct.