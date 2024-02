L'État indien du Maharashtra, situé à l'ouest du pays, va inspecter les points de vente des grandes chaînes de restauration rapide pour vérifier si elles utilisent des substituts de fromage dans des produits présentés à tort comme contenant du vrai fromage, élargissant ainsi le contrôle au-delà de la mesure prise à l'encontre de McDonald's, a déclaré un haut fonctionnaire.

Ces contrôles risquent de causer des maux de tête aux marques mondiales, car les récentes pressions inflationnistes ont frappé la consommation de hamburgers et de pizzas, qui sont chers pour de nombreux consommateurs indiens, ce qui a incité les entreprises à lancer des offres à prix réduit.

Le plus grand franchisé indien de McDonald's, Westlife Foodworld, a défendu son utilisation du "vrai fromage" après que les médias ont rapporté que les autorités de l'État avaient découvert l'année dernière que certains produits utilisaient des analogues de fromage à base d'huile végétale, plutôt que du vrai fromage.

Le franchisé McDonald's a contesté ces conclusions, mais en décembre, il a supprimé le mot "fromage" du nom de nombreux hamburgers et nuggets qu'il vend dans tout l'État, comme le montrent des lettres consultées par Reuters.

Il a par exemple renommé un "burger au maïs et au fromage" en "burger végétarien américain".

Les inspecteurs de la Food and Drug Administration de l'État visiteront désormais tous les points de vente de McDonald's, ainsi que ceux d'autres grandes marques, afin de vérifier si des violations similaires des règles d'affichage et d'étiquetage ont été commises, a déclaré son chef, Abhimanyu Kale, à l'agence Reuters.

"Nous prévoyons de contrôler tous les points de vente de McDonald's", a-t-il déclaré. "Nous prendrons également des mesures dans d'autres chaînes mondiales de restauration rapide bien connues et très fréquentées", a-t-il ajouté, tout en refusant d'identifier les marques visées.

Un autre haut fonctionnaire du gouvernement de l'État, qui a requis l'anonymat, a déclaré que les inspecteurs visiteraient les établissements franchisés indiens de marques telles que Domino's, Pizza Hut, Burger King et KFC.

Les autorités de l'État indien ont le pouvoir de suspendre les licences des restaurants qui ont enfreint les réglementations en matière d'alimentation et de sécurité d'une manière qui induit les consommateurs en erreur.

Westlife, qui gère des McDonald's dans l'ouest et le sud de l'Inde, accueillera favorablement toute inspection et maintiendra les "normes les plus élevées", a déclaré son directeur général, Saurabh Kalra.

Jubilant FoodWorks, franchisé de Domino's, Restaurant Brands Asia, exploitant de Burger King, et Devyani International, qui exploite Pizza Hut et KFC de Yum Brands en Inde, n'ont pas répondu aux questions de Reuters.

Un autre exploitant de Pizza Hut, l'indien Sapphire Foods, s'est refusé à tout commentaire.

L'État du Maharashtra, situé à l'ouest de l'Inde, est le deuxième État le plus peuplé du pays. Abritant la capitale financière Mumbai et de nombreuses villes, c'est un marché clé pour les marques mondiales de restauration rapide.

Dans l'affaire McDonald's, les inspecteurs alimentaires de l'État ont suspendu en novembre la licence d'un point de vente situé à l'est de Mumbai pour avoir prétendument utilisé des analogues dans des produits présentés comme contenant du fromage.

La suspension a ensuite été annulée en appel par Westlife, le franchisé de McDonald's.

L'entreprise a rassuré de nombreux consommateurs en ligne qui avaient exprimé des inquiétudes quant à ses offres de fromage, en déclarant sur le réseau social X qu'elle utilisait des "fournisseurs de premier ordre approuvés au niveau mondial".

"Notre fromage est fabriqué uniquement à partir de lait véritable et nous n'utilisons pas de substituts ou d'analogues de fromage", a déclaré l'entreprise lundi.