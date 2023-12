Chuck E. Cheese, la chaîne de restaurants américaine qui a émergé de la faillite il y a trois ans, étudie la possibilité d'une vente dans un contexte d'intérêt pour une acquisition, selon des personnes familières avec le dossier.

La société basée à Irving, au Texas, connue pour ses jeux d'arcade et son rat mascotte Charles Entertainment "Chuck E." Cheese, travaille avec la banque d'investissement Goldman Sachs sur un processus de vente aux enchères qui pourrait attirer des sociétés de capital-investissement ainsi que des sociétés comparables telles que Dave & Busters Entertainment, ont déclaré les sources.

CEC Entertainment, la société mère de Chuck E. Cheese, a indiqué aux acquéreurs potentiels qu'elle s'attendait à générer environ 1,2 milliard de revenus et 195 millions de dollars de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) cette année, ont ajouté les sources. Sur la base des paramètres d'évaluation de ses pairs, la société pourrait rapporter bien plus d'un milliard de dollars lors d'une vente, selon les sources.

Les sources ont précisé qu'aucune transaction n'était certaine et ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère confidentiel de l'affaire. Goldman Sachs s'est refusé à tout commentaire. CEC Entertainment et Dave & Busters n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La société de capital-investissement Apollo Global Management Inc. a acquis Chuck E. Cheese en 2014 pour 1,3 milliard de dollars, dettes comprises. L'entreprise a déposé le bilan en juin 2020 après que le début de la pandémie de COVID-19 a pesé sur ses activités.

Chuck E. Cheese est sorti de la faillite en décembre 2020 après que la propriété a été transférée à ses créanciers, y compris les sociétés d'investissement Monarch Alternative Capital et Redan Advisors, qui ont accepté d'éliminer 705 millions de dollars de dettes de son bilan.

L'entreprise et ses franchisés exploitent près de 600 établissements Chuck E. Cheese et plus de 120 établissements Peter Piper Pizza dans le monde. Elle possède également le concept de cuisine virtuelle Pasqually's Pizza & Wings. (Reportage d'Abigail Summerville à New York ; Rédaction de Daniel Wallis)