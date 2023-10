Sion (awp/ats) - Des fromages de Champéry (VS), de Vouvry (VS) mais aussi d'Obwald sont les meilleurs fromages à raclette. Ils ont été récompensés dimanche lors des premiers championnats du monde de la spécialité organisés à Morgins (VS).

Au total, 87 fromages issus de sept pays, mais en majorité valaisans, étaient sur les rangs. Dans la catégorie raclette au lait cru d'alpage, le tiercé vient du Vieux-Pays: le fromage de l'alpage de Tanay (Vouvry) arrive en tête devant celui de l'alpage Er de Lens et de la ferme à Gaby à Champoussin, indiquent dimanche les organisateurs.

Dans les fromages au lait cru de laiterie, le titre revient à la fromagerie Le Pont de Champéry, devant l'EARL Les Noisetiers de Leschaux, en Haute-Savoie (France), et la fromagerie de Liddes (VS).

Enfin dans la catégorie "autres fromages", c'est la fromagerie Seiler Sélection by Wyssmüller Maître Fromager de Giswil (OW) qui s'impose. Elle devance Milco SA de Vuisternens-en-Ogoz (FR) et la fromagerie Walker Bergkäserei de Bitsch (VS).

Du Canada à la Roumanie

A côté des fromages suisses, on trouvait des meules en provenance de France, d'Italie ou de Belgique. D'autres ont roulé leurs bosses depuis la Roumanie, le Canada et la Grande-Bretagne.

Derrière le candidat canadien se cache un Valaisan exilé, producteur de fromage à raclette outre-Atlantique. Le Roumain de son côté a tellement pris goût au fromage fondu lorsqu'il est venu exercer en Valais, qu'il a décidé d'en produire chez lui, selon les organisateurs.

Ceux-ci espéraient aussi séduire le Japon, le Brésil et l'Argentine, mais des complications administratives et des délais trop courts ont contrarié leurs plans. Ce sera pour une prochaine édition, assurent-ils.

A l'affût de la raclette parfaite

Les fromages ont été dégustés, analysés et notés par un jury composé d'experts, de professionnels de la restauration et des consommateurs issus du grand public. Ils ont été départagés selon différents critères: texture, apparence, arôme, impression générale et goût.

Après une phase éliminatoire, les meilleures meules ont été distinguées par un "super jury" composé de huit personnalités reconnues sur le plan international: les Français Laetitia Gaborit et Bernard Mure-Ravaud, le Belge Philippe Moreau et les Suisses Eddy Baillifard, François Raemy, Roger Dubosson, Andréas Leibundgut et Edith Beutler.

Ferveur populaire

Tout au long du week-end, plus de 10'000 visiteurs ont fait le déplacement jusqu'à Morgins. Cette ferveur populaire s'est traduite par plus de 30'000 raclettes servies en trois jours, quatre tonnes de pomme de terre livrées pour le week-end et six palettes de cornichons et d'oignons consommées, soulignent les organisateurs.

Le budget de cette première édition se monte à 450'000 francs suisses financés notamment par les communes de la vallée, la région Dents du Midi et du sponsoring.

