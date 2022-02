La Suisse présente au Salon de l'agriculture à Paris dès ce samedi

Fribourg (awp/ats) - Une délégation conduite par Christian Hofer, directeur de l'OFAG, représentera la Suisse dès lundi au Salon International de l'Agriculture à Paris. Une entrevue avec le ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation est notamment prévue. Le canton de Fribourg sera lui présent à la manifestation dès samedi avec ses produits.

Christian Hofer, directeur de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) représentera le ministre de l'économie Guy Parmelin, précise l'OFAG. Il sera rejoint par Eva Reinhard, directrice d'Agroscope, le centre fédéral de recherches dans les domaines de l'agronomie, de la nutrition et de l'environnement.

Julien Denormandie, ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation, doit recevoir ses homologues étrangers lundi. La délégation suisse participera à des entretiens bilatéraux avec des représentants du ministère français de l'Agriculture et de l'Alimentation.

L'essentiel des discussions portera sur la transformation des systèmes alimentaires, sur l'agroécologie et sur les relations bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne. Des échanges de vues avec la Direction générale de l'alimentation (DGAL) concerneront les questions phytosanitaires.

Le Salon International de l'Agriculture se tient à Paris du 26 février au 6 mars 2022. C'est la plus grande exposition agricole de France et l'une des plus importantes d'Europe. Les organisateurs y attendent un millier d'exposants, et l'événement attire régulièrement plus de 500'000 visiteurs.

Première mondiale

Le canton de Fribourg, avec ses produits, y sera à nouveau présent, après l'annulation de l'an passé à cause du Covid. Pour la 19e fois, Terroir Fribourg tiendra le stand intitulé Les Fromages de Suisse.

L'association promotionnelle compte bien ne pas passer inaperçue, a-t-elle indiqué récemment dans la perspective du salon. Elle y présentera aussi, en première mondiale, Boubéot, un robot sierrois capable de préparer une fondue de A à Z.

Gruyère, vacherin fribourgeois mais aussi sbrinz et tête de moine seront en vedettes sur le stand helvétique. Ce dernier comprendra sept vitrines de dégustation et de vente. Un restaurant de 100 places permettra aux visiteurs de déguster une véritable fondue moitié-moitié ainsi que des plats de fromage et de charcuterie.

Le tout accompagné de vin suisse, précise le communiqué. Un budget de 400'000 francs suisses a été alloué à l'opération de promotion pour laquelle 35 personnes oeuvreront sur place. Mandaté par l'organe de promotion Switzerland Cheese Marketing, Terroir Fribourg a pris la décision d'être présent à Paris le 17 janvier, incertitude sanitaire oblige.

Et que ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement parisien se rassurent: après le salon de l'agriculture, le robot-fondue sera en action à Fribourg au Suisse Fondue Festival, du 17 au 20 novembre.