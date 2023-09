Archer-Daniels-Midland a déclaré mardi qu'elle était en train de redémarrer les opérations de son usine de maïs dans l'installation de Decatur, Illinois, touchée par une explosion, et qu'elle s'attendait à retrouver des niveaux d'opération normaux dans les jours à venir.

L'énorme usine de Decatur de la société a été touchée par une explosion et un incendie dimanche, blessant plusieurs de ses employés.

ADM a également indiqué que l'explosion avait eu un impact significatif sur ses capacités de production de matières premières, mais que la zone de production de protéines de l'usine n'avait pas été endommagée.

La société a indiqué qu'elle avait pu s'approvisionner en matières premières auprès d'autres installations et qu'elle prévoyait de redémarrer la majeure partie de la production de protéines dans l'usine au cours des prochaines semaines.

Une usine qui broie les graines de soja pour en faire de l'huile de soja et des flocons blancs pour la production de protéines de soja était également en panne lundi, avait indiqué l'entreprise précédemment.

L'explosion a fait huit blessés parmi les travailleurs, dont six étaient hospitalisés à ce moment-là.

Quatre d'entre eux étaient toujours hospitalisés mardi.

L'entreprise a déclaré qu'elle continuait à enquêter sur les causes de l'explosion.

Le site de Decatur, siège nord-américain d'ADM et son plus grand site mondial, abrite des installations de broyage de soja et l'une des plus grandes usines de traitement du maïs au monde. (Reportage de Shubhendu Deshmukh à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Stephen Coates)