Ottawa (awp/afp) - Le Canada a enregistré en mai son plus important déficit commercial depuis octobre 2020, surprenant les analystes, en raison de la baisse des exportations, notamment de céréales et de pétrole, et d'importations tirées à la hausse par les automobiles.

Le déficit s'est établi à 3,4 milliards de dollars canadiens (2,3 milliards d'euros), après deux mois excédentaires, a indiqué jeudi l'institut de la statistiques. En avril, le pays avait plutôt enregistré un excédent commercial de 894 millions de dollars canadiens.

Les exportations ont reculé de 3,8% et les deux tiers de cette baisse sont attribuables aux produits énergétiques et agroalimentaires.

Ce sont les exportations de produits de l'agriculture et de la pêche (-13,4%) qui ont le plus diminué en mai.

Selon Statistiques Canada, la demande pour des céréales canadiennes a ralenti au cours des derniers mois en raison d'une amélioration de l'offre mondiale, notamment pour le blé et le colza.

Le secteur de l'énergie, l'un des principaux moteurs de l'économie canadienne, a vu ses exportations fondre de 7,3% en mai en raison d'une baisse des prix.

Du côté des importations, la majorité des secteurs ont connu une hausse pour une augmentation totale de 3,0%, soit près de 2 milliards de dollars.

Les importations d'or, d'argent et de métaux du groupe platine sous forme brute et leur alliage (+42,8%) ont fortement augmenté, à cause d'importantes livraisons d'argent en provenance du Royaume-Uni.

Statistique Canada attribue cette hausse à l'incertitude économique, qui a tendance à augmenter la demande pour les métaux précieux.

Les importations de véhicules et de pièces pour véhicules automobiles ont aussi augmenté de 4,5%.

L'excédent commercial avec les Etats-Unis, pays avec lequel le Canada effectue la grande majorité de ses échanges commerciaux, s'est réduit passant à 6,7 milliards de dollars canadiens.

