Moscou (awp/afp) - Le président russe Vladimir Poutine a jugé jeudi que "pas une seule" des demandes russes avait été prise en compte au cours des négociations en vue de prolonger l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes qui expire le 17 juillet.

"Je tiens à souligner que rien n'a été fait, rien du tout", a-t-il insisté lors d'un entretien télévisé. "Tout se fait à sens unique".

"Nous allons réfléchir à ce que nous allons faire, nous avons encore quelques jours pour cela", a-t-il ajouté.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait assuré plus tôt dans la journée que les négociations pour prolonger l'accord - dont il est un des garants - se poursuivaient.

La Russie avait dit la semaine dernière ne voir "aucune raison" de prolonger cet accord, se plaignant d'entraves à ses propres livraisons de produits agricoles.

Dans la nuit de mardi à mercredi une série d'attaques de drones russes a visé un terminal céréalier de la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, qui abrite trois ports clés pour l'exportation des céréales.

Signée en juillet 2022 à Istanbul avec la Russie et l'Ukraine sous l'égide de la Turquie et des Nations unies, l'Initiative sur les céréales en mer Noire a permis d'exporter près de 33 millions de tonnes de céréales d'Ukraine malgré la guerre.merci lire au dernier paragraphe 33 millions de tonnes et non 33.000

afp/rp