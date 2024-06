Le maïs de la Corn Belt de l'Est n'est pas sorti indemne de la période chaude et sèche de la semaine dernière, et la santé des cultures de l'Ouest a été mise à mal par des températures trop fraîches et des pluies excessives.

Les champs de Crop Watch dans les Dakotas, le Minnesota, le Nebraska et l'Iowa ont reçu entre 2 et 7 pouces de pluie au cours de la semaine qui s'est achevée dimanche, avec des effets mitigés. C'est dans le Minnesota que les précipitations ont été les plus importantes, et certaines de ces cultures sont maintenant sous l'eau.

La plupart des producteurs de Crop Watch considèrent que les températures modérées prévues pour la semaine à venir sont favorables, mais des localités de l'Illinois, de l'Indiana et de l'Ohio ont reçu entre 0,25 et 0,6 pouce de pluie la semaine dernière, combinée à une chaleur torride.

Les producteurs de l'Est ressentent maintenant la pression d'aller chercher les modestes précipitations prévues pour cette semaine avant un retour potentiel à des conditions sèches. La semaine dernière, les prévisionnistes américains annonçaient un mois de juillet plus chaud et peut-être plus sec que la normale, en particulier dans l'est de la Corn Belt.

Certains producteurs ont déclaré que la chaleur de la semaine dernière avait été bénéfique pour le soja, et malgré les températures oppressantes du week-end au Kansas, les niveaux d'humidité élevés ont contribué à préserver l'humidité dans cette région.

Cependant, le début frais de la saison de croissance a bloqué la croissance des cultures dans le Dakota du Nord, et la chaleur tant attendue reste absente des prévisions au moins jusqu'à la fin du mois.

BAISSE DES CONDITIONS

Les producteurs de Crop Watch attribuent des notes hebdomadaires à l'état de leurs champs de maïs et de soja sur une échelle de 1 à 5. Les notes sont similaires au système du ministère américain de l'agriculture, où 1 correspond à très mauvais, 3 à moyen et 5 à excellent.

Toutefois, les notes de Crop Watch, contrairement à celles de l'USDA, sont davantage une évaluation visuelle et n'intègrent pas d'hypothèses de rendement. Les évaluations de rendement seront données plus tard dans la saison.

La moyenne non pondérée de l'état du maïs sur 11 champs est passée de 3,68 la semaine précédente à 3,45, en raison de baisses d'un demi-point dans le Dakota du Nord, le Minnesota et l'Indiana, et d'une baisse d'un point dans l'Ohio.

L'état moyen du soja sur 11 champs est passé de 3,91 la semaine précédente à 3,75 après une baisse d'un point dans le Dakota du Nord, une perte d'un demi-point dans le Minnesota et une réduction d'un quart de point dans l'Indiana.

La moyenne actuelle de 3,45 de Crop Watch pour le maïs est la plus basse de la saison jusqu'à présent et se compare à 3,86 la même semaine de l'année dernière, qui était également la plus basse de 2023. Le facteur le plus important qui freine les évaluations du maïs cette année est la perte de population, qui a été signalée de l'Illinois aux Dakotas en raison des précipitations excessives qui ont suivi immédiatement les semis.

Les producteurs sont généralement satisfaits du potentiel de rendement du maïs pour les plantes levées, mais la pénalité de rendement globale due aux problèmes de levée généralisés, s'il y en a une, reste incertaine.

Le 16 juin, l'USDA estimait que 72 % des cultures de maïs aux États-Unis étaient dans un état bon à excellent (GE), contre 75 % deux semaines plus tôt. Cette proportion de 72 % est la plus élevée depuis 2018 et dépasse largement les 55 % de l'année précédente.

Le soja américain était classé à 70 % GE au 16 juin, le taux le plus élevé de la semaine depuis 2020, mais en baisse par rapport aux 72 % de la semaine précédente. Les conditions du maïs et du soja ont tendance à se dégrader entre la mi-juin et la fin juin, ce qui est prévu dans la mise à jour de lundi après-midi.

Crop Watch suit 11 champs de maïs et 11 champs de soja dans neuf États américains, dont deux dans l'Iowa et l'Illinois, et c'est la septième année du projet.

Voici les États et les comtés où se trouvent les champs de maïs et de soja de Crop Watch 2024 : Kingsbury, Dakota du Sud ; Freeborn, Minnesota ; Burt, Nebraska ; Rice, Kansas ; Audubon, Iowa ; Cedar, Iowa ; Warren, Illinois ; Crawford, Illinois ; Tippecanoe, Indiana ; Fairfield, Ohio. Dans le Dakota du Nord, le soja se trouve dans le comté de Griggs et le maïs dans le comté de Stutsman. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes. (Rédaction de Karen Braun ; édition de Matthew Lewis)