Les acteurs du marché s'attendent à une mise à jour relativement banale de la part du ministère américain de l'agriculture vendredi, bien que des surprises ne soient jamais exclues, en particulier à cette période de l'année.

Les niveaux d'offre de céréales et d'oléagineux sont généralement considérés comme stables ou en augmentation, ce qui correspond à l'évolution des prix à la baisse ces derniers temps, mais voici quelques éléments qui méritent d'être pris en compte avant la publication des données à 11 heures HAC (16 heures GMT).

La deuxième récolte de maïs du Brésil, fortement exportée, était récoltée à 63 % il y a une semaine, et les analystes s'attendent à une réduction fractionnaire de la production totale du Brésil par rapport à la dernière estimation de l'USDA, qui était de 122 millions de tonnes métriques.

L'agence brésilienne Conab a augmenté jeudi sa récolte de maïs pour 2023-24 à 115,86 millions de tonnes, principalement grâce à des rendements plus élevés. Il s'agit de la troisième augmentation consécutive de la récolte de maïs depuis le niveau le plus bas de la saison en avril (110,96 millions de tonnes).

L'USDA n'a pas revu à la hausse ses estimations pour le maïs brésilien en 2023-24 à aucun moment de la saison, et la disparité controversée entre les prévisions des deux agences s'est considérablement réduite.

En avril, l'USDA dépassait de 13 millions de tonnes (11,8 %) les prévisions de la Conab pour le maïs, mais les estimations commerciales de juillet de l'USDA réduisent cet écart à 5,4 millions de tonnes (4,7 %), soit le niveau le plus bas de la saison. La récolte de maïs de l'USDA pour 2022-23 est supérieure de 5,1 millions de tonnes (3,9 %) à celle de la convention.

Pour le soja brésilien, la moyenne des estimations commerciales pour 2023-24 de 151,75 millions de tonnes contre 153 millions en juin réduirait la marge de l'USDA par rapport à la Conab à 4,4 millions de tonnes (3 %), son niveau le plus bas depuis six mois.

Les estimations de l'USDA concernant le soja avaient été supérieures de 8,5 millions de tonnes (5,8 %) à celles de la Conab en avril. Mais en pourcentage, les disparités entre l'USDA et la Conab pour le soja sont plus importantes pour les récoltes 2022-23 et 2021-22 que la dernière pour 2023-24, ce qui suggère que l'écart n'a pas besoin de se réduire à partir de maintenant.

Une partie de la Corn Belt américaine a subi de graves inondations ces dernières semaines, et les estimations commerciales pour la production américaine de maïs et de soja en 2024-25 suggèrent que les analystes pourraient prévoir une légère réduction des superficies récoltées et/ou des rendements pour le rapport de vendredi.

Mais depuis plus d'une décennie, l'USDA publie dans son rapport de juillet les mêmes chiffres pour les superficies récoltées de maïs et de soja que ceux indiqués dans l'enquête sur les superficies de juin, et cela inclut des années comme 2008, par exemple, lorsque l'Iowa a été inondé en juin.

Les rendements de maïs et de soja aux États-Unis devraient également rester au niveau de leurs tendances respectives de 181 et 52 boisseaux par acre sur la base des critères nécessaires pour les modifier. Les premières estimations de l'USDA basées sur des enquêtes sont attendues le mois prochain.

Les projections pour les exportations américaines de soja en 2024-25 pourraient être revues à la baisse, car les ventes totales au 4 juillet couvraient 3,2 % des prévisions de juin de l'USDA, soit le niveau le plus bas en 24 ans et bien en dessous de la moyenne de 13 %. L'USDA a réduit les exportations de soja au cours des deux derniers mois de juillet, mais cela était dû au fait que les surfaces cultivées en juin étaient nettement inférieures à celles de mars.

L'USDA n'a pas réduit les exportations de maïs américain en juillet depuis 2015, mais seulement 6,5 % de l'objectif 2024-25 ont été vendus au 4 juillet, soit le niveau le plus bas depuis cinq ans et en dessous de la moyenne de 11 %.

Les disponibilités mondiales de blé parmi les principaux exportateurs en 2024-25 ont été projetées à des niveaux inférieurs à plusieurs années, mais la récolte du principal fournisseur, la Russie, pourrait ne pas être aussi mauvaise que ce que l'on craignait précédemment. La semaine dernière, l'agence russe Sovecon a augmenté la récolte de blé pour 2024-25 à 84,1 millions de tonnes contre 80,7 millions précédemment.

En juin, l'USDA avait réduit la production de blé russe pour 2024-25 à 83 millions de tonnes, contre 88 millions de tonnes prévues en mai. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. (Reportage de Karen Braun, édition de Matthew Lewis)