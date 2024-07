Le ministère américain de l'agriculture a revu à la hausse ses estimations concernant la production de maïs et a réduit ses prévisions concernant la production de soja, vendredi, en ajustant ses estimations en fonction du nombre d'acres plantés pour chaque culture.

Toutefois, le ministère a réduit ses estimations concernant les stocks de fin de campagne de maïs et de soja de l'ancienne et de la nouvelle récolte, en deçà des attentes des analystes.

Les prévisions de récoltes abondantes aux États-Unis ont poussé les prix futurs de ces deux produits de base à des niveaux proches de leurs plus bas niveaux depuis quatre ans. L'USDA prévoit que la récolte de maïs de 2024/25 sera la troisième plus importante de l'histoire des États-Unis et a déclaré que les stocks de maïs en fin de campagne seraient toujours les plus importants depuis six ans en septembre 2025.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja au Chicago Board of Trade ont augmenté après la publication des données, en raison des stocks moins importants que prévu.

"La grande surprise a été que les stocks de maïs de l'ancienne récolte ont diminué beaucoup plus que prévu", a déclaré Ted Seifried, vice-président du Zaner Group.

L'USDA prévoit que les stocks de maïs de la campagne 2023/24 s'élèveront à 1,877 milliard de boisseaux, en baisse par rapport à juin et en deçà des attentes qui étaient de 2,049 milliards de boisseaux.

L'USDA prévoit une production de maïs de 15,1 milliards de boisseaux, ce qui est supérieur aux prévisions moyennes des analystes (15,063 milliards de boisseaux).

"Il y a encore beaucoup de maïs. Ce qui compte maintenant, ce sont les conditions de croissance pour l'ensemble de la récolte, alors que nous entrons dans la phase de pollinisation dans les six prochaines semaines environ", a déclaré Sal Gilbertie, PDG de Teucrium Trading.

L'USDA prévoit une production de soja de 4,435 milliards de boisseaux, supérieure aux estimations des analystes qui tablaient sur 4,424 milliards de boisseaux.

Le mois dernier, l'USDA prévoyait une production de maïs de 14,860 milliards de boisseaux et une récolte de soja de 4,450 milliards de boisseaux.

Les stocks de maïs en fin de campagne 2024/25 aux États-Unis devraient atteindre 2,097 milliards de boisseaux, ce qui est inférieur aux estimations de l'agence en juin et aux attentes des analystes, qui tablaient sur 2,31 milliards de boisseaux.

Les stocks finaux de soja pour 2024/25 étaient prévus à 435 millions de boisseaux, soit moins que les 449 millions de boisseaux attendus et moins que les 455 millions de boisseaux de juin.