(Reuters) - L'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) et l'Ukraine se réuniront la semaine prochaine à la demande du président ukrainien afin de discuter de la sécurité en mer Noire, notamment de la question du corridor maritime assurant le trafic des céréales, a annoncé samedi l'organisation.

La porte-parole de l'Otan, Oanu Lungescu, a déclaré que le Conseil Otan-Ukraine, inauguré au début du mois lors du sommet de l'alliance à Vilnius, discuterait de la question après que la Russie a annoncé lundi son retrait de l'accord.

Volodimir Zelensky a dit qu'il avait demandé qu'une réunion soit organisée lors d'un appel téléphonique avec le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

"J'ai proposé à Jens que le Conseil se rassemble rapidement pour des consultations de crise. La réunion se tiendra dans les prochains jours. Nous pouvons surmonter la crise sécuritaire en mer Noire", a déclaré le président ukrainien lors de son allocution quotidienne.

Oanu Lungescu a indiqué que la réunion se déroulerait au niveau des ambassadeurs. La réunion inaugurale du Conseil Otan-Ukraine avait rassemblé des chefs d'Etats et de gouvernements.

Conclu en juillet 2022 par la Russie et l'Ukraine après médiation de l'Onu et de la Turquie, l'accord est destiné à éviter une crise alimentaire mondiale en permettant les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire, en toute sécurité, malgré le conflit en Ukraine.

(Reportage Andrew Gray, Ron Popeski and Nick Starkov; version française Camille Raynaud)