La Chine a délivré des licences à 26 semenciers nationaux pour produire, distribuer et vendre des semences de maïs et de soja génétiquement modifiés dans certaines provinces, ouvrant ainsi la voie à la plantation commerciale de ces céréales OGM.

Les sociétés citées dans un avis du ministère de l'agriculture et des affaires rurales publié lundi comprennent Beijing Dabeinong Technology et China National Seed, qui appartiennent désormais au groupe Syngenta.

Parmi les autres entreprises autorisées figurent celles qui opèrent dans les principales provinces productrices de céréales, à savoir Hebei, Liaoning, Jilin et la Mongolie intérieure.

Il s'agit du premier groupe d'entreprises chinoises à recevoir des licences de production et d'exploitation de semences pour le maïs et le soja OGM, a indiqué le GLOCON Agritech Co-Innovation Institute dans une note.

Bien que prudent à l'égard de la technologie des OGM, Pékin s'efforce lentement d'ouvrir le marché. Elle a approuvé plus d'une douzaine de modifications génétiques depuis 2019.

Le plus grand acheteur mondial de soja et de maïs souhaite réduire sa dépendance à l'égard des importations, qui s'élèvent à plus de 100 millions de tonnes métriques par an, pour nourrir son bétail.

La plantation commerciale de variétés OGM augmentera les rendements et pourrait réduire considérablement les achats futurs auprès des États-Unis et du Brésil.

Trois sources industrielles ont déclaré à Reuters ce mois-ci que les sélectionneurs de maïs chinois se préparaient à planter environ 670 000 hectares de maïs OGM dans huit provinces l'année prochaine, soit plus du double de la quantité plantée en 2023.

Toutefois, on s'attend toujours à ce que Pékin contrôle étroitement le déploiement des OGM.

Des essais à grande échelle de soja et de maïs OGM ont été menés cette année. Le ministère de l'agriculture a déclaré que les résultats étaient "exceptionnels" et que la technologie était sûre et essentielle. (Reportage de Mei Mei Chu, édition de David Goodman)