Les contrats à terme sur le maïs et le soja de Chicago ont tous deux dégringolé d'environ 8 % au cours du mois dernier, soit la plus forte baisse pour cette période de l'année depuis 2018, lorsque la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'intensifiait.

Mais ces pertes, associées à d'importants paris à découvert de la part de grands spéculateurs, pourraient décourager toute nouvelle baisse vendredi si les rapports du ministère américain de l'agriculture, souvent imprévisibles, sur les stocks et les superficies, affichent des chiffres plus élevés que prévu. Les données sont attendues vendredi à midi EDT (1600 GMT).

Les plantations de maïs et de soja aux États-Unis feront la une, et les analystes prévoient que l'enquête de juin de l'USDA montrera des plantations de maïs et de soja légèrement plus importantes que l'enquête de mars. Le scénario d'un mois de juin plus important s'est vérifié dans six des dix dernières années, mais dans des années différentes pour chaque culture.

Toutefois, les analystes ont récemment eu du mal à prévoir les superficies de juin, car les chiffres concernant le soja sont sortis de la fourchette des prévisions au cours de quatre des cinq dernières années (pas en 2020). Les superficies de maïs sont sorties de la fourchette au cours de trois des cinq dernières années (pas en 2021 ni en 2022).

La superficie consacrée au soja en juin par l'USDA a été inférieure à la moyenne des estimations du marché pendant neuf années consécutives, ce qui constitue une série exceptionnelle. Les analystes se sont trompés de plus en plus ces dernières années, leurs estimations étant au moins 1 % trop élevées depuis 2019 et jusqu'à 5 % trop élevées, en 2019 et 2023.

Les superficies de maïs en juin ont dépassé les estimations des analystes au cours de six des dix dernières années, les plus grands écarts se produisant au cours d'années anormales comme 2019 et 2020. Mais l'estimation commerciale était 2,4 % trop basse l'année dernière, qui n'a pas été marquée par des retards de plantation généralisés ou des chocs financiers.

En mars 2024, les analystes ont estimé que les surfaces consacrées au soja étaient correctes et que celles consacrées au maïs étaient au plus bas, bien qu'il n'y ait pas de relation entre les biais commerciaux de mars et les résultats probables de juin.

Le marché fixe les plantations de maïs aux États-Unis à 90,35 millions d'acres pour vendredi, avec une fourchette allant de 89 millions à 91,3 millions, et les plantations de soja sont estimées à 86,75 millions d'acres, avec une fourchette allant de 85,5 millions à 87,5 millions. Ces deux fourchettes sont faibles par rapport aux dernières années.

Les stocks de céréales américains seront également un élément clé vendredi, et le marché prévoit des stocks de maïs au plus haut depuis quatre ans pour le 1er juin et des stocks de soja au plus haut depuis deux ans. La dernière fois que les stocks de soja au 1er juin ont été véritablement baissiers par rapport aux attentes, c'était en 2016 et pour le maïs, c'était en 2020.

PRIX

Les rapports de juin sur les stocks et les superficies provoquent généralement une plus grande volatilité des prix que tout autre rapport important de l'USDA, étant donné qu'ils coïncident avec le sommet du marché météorologique américain. La plus faible variation en pourcentage du maïs de décembre du CBOT ce jour-là au cours des cinq dernières années a été une baisse de 4,3 % en 2019.

Le parti pris des analystes sur les acres de maïs est de loin le facteur le plus influent sur les prix de la séance, bien que les négociants puissent rapidement passer aux prévisions météorologiques américaines, en particulier si elles indiquent quelque chose de très différent des jours précédents.

L'état des cultures est à son plus haut niveau depuis quatre ans à cette date et les prévisions météorologiques de cette semaine ont suggéré un schéma largement non menaçant pour la Corn Belt jusqu'au début du mois de juillet, bien que davantage de pluie pour certaines parties de l'ouest déjà gorgées d'eau soit une source d'inquiétude.

Le positionnement des fonds pourrait jouer un rôle important dans l'évolution des prix vendredi, car les gestionnaires de fonds détiennent d'importantes positions courtes nettes sur le maïs et le soja CBOT, ce qui est relativement rare pour la fin du mois de juin. Le maïs de décembre n'a jamais clôturé à la baisse le jour du rapport au cours des quatre années où les fonds étaient baissiers, et deux de ces années ont été marquées par des stocks et des superficies de maïs plus importants que prévu.

Il y a également quatre autres années depuis 2006 où les fonds étaient à court de haricots à la fin du mois de juin, et l'action des prix le jour du rapport n'a été négative qu'une seule fois, en 2018, pendant la guerre commerciale. Mais l'année 2024 est similaire à l'année 2018 en ce qui concerne le moment de la vente des fonds de haricots, qui a eu lieu plus tôt que d'habitude. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.