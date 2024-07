Les marchés à terme du blé, du maïs et du soja à Chicago ont regagné du terrain jeudi après les pertes spectaculaires de mercredi, les investisseurs ayant couvert leurs positions à découvert avant le rapport sur l'offre et la demande du ministère américain de l'agriculture qui doit être publié vendredi.

Des conditions météorologiques non menaçantes dans le Midwest américain ainsi que la pression exercée par des perspectives de récoltes mondiales ensoleillées ont plongé de nombreux contrats de maïs et de soja du Chicago Board of Trade à des niveaux historiquement bas mercredi.

"Nous avons assisté à une forte vente hier et à une couverture des positions courtes aujourd'hui en prévision de toute surprise potentielle dans le rapport de demain", a déclaré Brian Basting, analyste chez Advance Trading.

Le maïs CBOT a gagné 5 cents à 4,12-1/4 dollars le boisseau à 15h30 GMT, et le soja CBOT a gagné 1 cent à 10,67-3/4 dollars après avoir atteint son plus bas niveau de novembre 2020 lors de la séance précédente.

Le contrat de blé le plus actif était en hausse de 15-3/4 cents à 5,77-1/2 dollars le boisseau.

Les opérateurs ont également noté que certains acheteurs pourraient avoir profité de la baisse record des prix des récoltes de la veille pour constituer des stocks de céréales et d'oléagineux, bien qu'aucune nouvelle vente flash n'ait été signalée.

L'USDA a indiqué que les ventes à l'exportation de blé ont atterri en dessous d'une fourchette d'attentes commerciales, que les ventes à l'exportation de maïs de l'ancienne récolte ont répondu aux attentes commerciales et que les ventes à l'exportation de soja de l'ancienne récolte ont chuté au niveau le plus bas des attentes commerciales.

L'agence brésilienne Conab a revu à la hausse son estimation de la récolte totale de maïs du pays pour 2023/24 et a réduit son estimation de la récolte de soja pour 2023/24 jeudi.

Les opérateurs ont continué à surveiller les cartes météorologiques dans le Midwest américain, alors que les cultures de maïs et de soja entrent dans des phases de croissance clés.

Aux États-Unis, les progrès rapides de la récolte de blé, la demande tiède et les pluies bénéfiques dans le Midwest américain ont favorisé les cultures et pesé sur les prix à terme.

"La pluie était exactement ce que le médecin avait ordonné", a déclaré M. Basting. (Reportage de Heather Schlitz. Reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Bernadette Christina à Jakarta ; rédaction de Rashmi Aich, Barbara Lewis et David Evans)