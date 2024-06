New York (awp/afp) - Le cours du maïs américain est tombé vendredi à son plus bas niveau depuis trois ans et demi, torpillé par deux rapports du ministère de l'Agriculture (USDA) qui ont fait état de surfaces cultivées et de stocks plus importants que prévu.

Le contrat de référence sur le marché à terme de Chicago, avec échéance en juillet, s'est replié jusqu'à 3,9050 dollars le boisseau (environ 25 kg), chutant de près de 6%, avant de se reprendre un peu.

Le décrochage a eu lieu immédiatement après les publications de l'USDA, selon lesquelles quelque 37 millions d'hectares devraient être consacrés au maïs lors de la campagne en cours.

C'est 1,6% de plus que les premières projections présentées fin mars par le ministère, une différence conséquente pour ce marché.

Si ces estimations se confirmaient, la superficie dédiée au grain jaune resterait néanmoins inférieure (-3,3%) à celle de l'an dernier. Une bonne partie des terres réaffectées l'ont été vers le soja (+3%).

Par ailleurs, l'USDA évalue les stocks de maïs à 126,8 millions de tonnes au 1er juin, en hausse de près de 22% par rapport à l'an dernier à la même époque.

"Les chiffres étaient supérieurs aux attentes" des opérateurs, "même les plus élevées", a expliqué Dewey Strickler, d'Ag Watch Market Advisors, "donc ça a remué le marché. C'est pour ça que les cours ont plongé".

Ces rapports ont encore accentué la pression qui s'exerce sur les cours du maïs depuis plusieurs semaines.

La récolte mondiale qui s'annonce abondante et les conditions météorologiques relativement clémentes ont fait souffler un vent de spéculation sur ce marché, des fonds pariant à la baisse.

Dans le cas du blé, l'USDA évalue à 19,1 millions d'hectares les surfaces consacrées cette année à la céréale reine. C'est 0,5% de moins que la première estimation du ministère, mais aussi en-deçà de ce qu'anticipait le marché.

Pour autant, les cours du blé se sont aussi repliés, notamment du fait que les stocks sont ressortis en hausse de 23% par rapport à 2023, selon Dewey Strickler.

Sur la campagne 2023/24, achevée fin mai, les exportations de blé américain se sont affichées en baisse de 5,5% par rapport à la saison précédente. Les Etats-Unis ont souffert, en particulier, de l'agressivité tarifaire de la Russie.

afp/rp