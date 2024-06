Les contrats à terme sur le maïs du Chicago Board of Trade ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines, jeudi, en raison des inquiétudes liées à la hausse des températures dans la ceinture agricole des États-Unis.

Les préoccupations météorologiques mondiales ont également contribué à soutenir les marchés céréaliers, après que le ministère américain de l'agriculture a revu à la baisse ses prévisions concernant les stocks mondiaux de maïs et de blé en fin de campagne 2024-25 dans un rapport mensuel publié mercredi.

Les négociants ont surveillé les prévisions américaines alors que les cultures de maïs approchent d'une période importante pour leur développement en juillet. Les températures dépasseront les 90 degrés Fahrenheit la semaine prochaine dans le sud du Midwest américain, et des risques de chaleur et de sécheresse persistent, a déclaré le Commodity Weather Group dans ses prévisions.

Les négociants en maïs et en soja ont ajouté une prime de risque aux marchés au cas où la chaleur persisterait.

"Les préoccupations météorologiques aux États-Unis au cours des quatre à six prochaines semaines devraient permettre au marché du maïs de rester bien soutenu au moins jusqu'au 4 juillet", a déclaré Tomm Pfitzenmaier, analyste chez Summit Commodity Brokerage.

Les contrats à terme sur le maïs CBOT les plus actifs se sont établis en hausse de 4-1/4 cents à 4,58-1/2 dollars le boisseau. Les graines de soja CBOT ont augmenté de 12-1/4 cents à 11,89-1/2 dollars le boisseau, et le blé a terminé en hausse de 3 cents à 6,20 dollars le boisseau.

Dans son rapport mensuel de mercredi, l'USDA a revu à la baisse ses prévisions concernant les stocks mondiaux de maïs en fin de campagne 2024/25 à 310,77 millions de tonnes métriques, contre 312,27 millions en mai. Le nouveau chiffre était supérieur à la moyenne des estimations des analystes qui tablaient sur 310,55 millions de tonnes.

L'USDA a également revu à la baisse ses estimations concernant la production de blé en Russie, premier fournisseur mondial de cette céréale, et en Ukraine, à la suite de gelées et d'une sécheresse préjudiciables.

"Après l'USDA, le contrat de maïs au comptant a franchi la résistance technique au cours de la nuit pour atteindre son plus haut niveau en deux semaines, tandis que le blé de juillet à Chicago semble prêt pour une rupture dans un sens ou dans l'autre", a déclaré le courtier StoneX. "Les inquiétudes concernant la production mondiale sont suffisantes pour maintenir le marché sur le qui-vive pour l'instant.

Jeudi, Strategie Grains a revu à la baisse ses prévisions mensuelles concernant la récolte de blé tendre de l'Union européenne. Une sécheresse prolongée devrait nuire aux récoltes de maïs au Mexique, tandis que les températures caniculaires et la sécheresse entravent les plantations d'été dans certaines parties de la Chine, ont déclaré des responsables gouvernementaux. (Reportage de Tom Polansek à Chicago. Reportage complémentaire de Bernadette Christina et Sybille de La Hamaide ; rédaction de David Evans, Kirsten Donovan et Daniel Wallis)