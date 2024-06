Le maïs de Chicago a encore perdu du terrain lundi, avec un marché proche de son plus bas niveau depuis 2020, après que les rapports du gouvernement américain aient montré une augmentation des plantations et des stocks aux États-Unis.

Les prix du blé et du soja sont restés largement inchangés dans les premiers échanges asiatiques.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a perdu 0,4% à 4,06 dollars le boisseau, à 0018 GMT, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis novembre 2020 vendredi.

* Le blé a augmenté d'un quart de cent à 5,73-3/4 dollars le boisseau et le soja est resté stable à 11,04 dollars le boisseau.

* Les agriculteurs américains ont planté plus de maïs que prévu par le gouvernement en mars et moins de soja, selon les données du ministère américain de l'Agriculture (USDA) vendredi.

* L'USDA a estimé les plantations de maïs à 91,5 millions d'acres, ce qui est supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 90,4 millions d'acres. En mars, l'agence prévoyait que les agriculteurs planteraient 90 millions d'acres.

* Les plantations de soja ont été estimées à 86,1 millions d'acres, selon l'agence, en baisse par rapport à son estimation de mars qui était de 86,5 millions d'acres.

* Par ailleurs, les stocks américains de maïs, de soja et de blé au 1er juin étaient supérieurs à ceux de l'année dernière à la même époque, selon l'USDA.

* Pour le blé, l'USDA a estimé le total des plantations de blé aux États-Unis à 47,2 millions d'acres, contre 47,5 millions et 49,6 millions d'acres en 2023, selon ses estimations de mars.

* Les stocks mondiaux de blé devraient tomber à leur plus bas niveau depuis neuf ans en 2024-25, après que des conditions météorologiques défavorables aient nui aux récoltes en Russie, principal fournisseur.

* La société de conseil agricole SovEcon a déclaré vendredi qu'elle avait réduit ses prévisions d'exportation de blé russe pour 2024/25 à 46,1 millions de tonnes métriques, contre 47,8 millions de tonnes, en raison d'une récolte prévue plus faible.

* Les grands spéculateurs ont augmenté leur position nette à découvert sur les contrats à terme de maïs du CBOT au cours de la semaine du 25 juin, selon les données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont augmenté leur position nette à découvert sur le blé CBOT et leur position nette à découvert sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les indices boursiers mondiaux ont légèrement baissé vendredi, inversant les gains initiaux, tandis que les rendements du Trésor ont augmenté et que le dollar américain a baissé, les investisseurs ayant absorbé les données montrant que l'inflation mensuelle américaine était inchangée en mai.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT, juin) 0145 Chine Caixin Mfg PMI Final 0600 Royaume-Uni Nationwide house price MM, YY 0750 France HCOB Manufacturing PMI 0755 Allemagne HCOB Manufacturing PMI 0800 UE HCOB Mfg PMI Final 0830 Royaume-Uni S&P Global Mfg PMI 1200 Allemagne CPI, HICP Prelim YY 1345 États-Unis S&P Global Mfg PMI Final 1400 US ISM Manufacturing PMI (Reportage de Naveen Thukral ; Editing de Rashmi Aich)