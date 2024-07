Les cours du maïs et du soja à Chicago ont légèrement baissé mercredi et se situaient au-dessus de leurs plus bas niveaux pluriannuels, les inquiétudes concernant l'état des cultures américaines étant compensées par l'abondance de l'offre.

Les contrats à terme sur le blé ont augmenté, mais ils étaient sous la pression d'une récolte américaine qui progresse rapidement et se situaient près de leurs plus bas niveaux depuis deux mois.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,2 % à 4,20-1/4 le boisseau à 0432 GMT après avoir chuté à 3,99-1/2 vendredi, son plus bas depuis 2020.

Le contrat de soja du CBOT a quant à lui reculé de 0,1% à 11,12-1/4 dollars le boisseau après avoir chuté lundi à 10,97 dollars, également son plus bas niveau depuis 2020.

Les données du gouvernement américain ont montré ces derniers jours une détérioration de l'état de la récolte de maïs aux États-Unis et certains prévisionnistes annoncent un temps sec et chaud fin juillet ou début août dans l'ouest de la Corn Belt, ce qui pourrait avoir un impact sur la formation des gousses de soja.

Toutefois, le ministère américain de l'agriculture (USDA) a également fait état d'une superficie plantée en maïs plus importante que prévu et a indiqué que les agriculteurs américains conservaient leur maïs et leur soja dans l'espoir de meilleurs prix, ce qui pourrait entraver toute reprise.

"Le rapport de la semaine dernière sur les stocks et les surfaces cultivées aux Etats-Unis a montré qu'il y avait beaucoup de maïs", a déclaré Dennis Voznesenski, analyste à la Commonwealth Bank.

"Les perspectives de production semblent également bonnes pour le soja aux États-Unis et la demande de biocarburants aux États-Unis pose également des problèmes", a-t-il ajouté.

Au Brésil, les producteurs de maïs secondaire devraient récolter 100,5 millions de tonnes métriques au cours du cycle 2023/24, soit 10 % de moins que la saison dernière, mais plus que ce qui avait été initialement prévu, selon les consultants d'Agroconsult.

La société chinoise COFCO International a déclaré qu'elle prévoyait une augmentation potentielle des récoltes brésiliennes de soja et de maïs pour le cycle 2024/25.

Le blé CBOT était en hausse de 0,5 % à 5,83-3/4 dollars le boisseau après avoir chuté à 5,57 dollars en juin, son plus bas niveau depuis deux mois.

La récolte du blé d'hiver américain a continué à progresser plus vite que la moyenne et les conditions se sont améliorées pour le blé de printemps dans les Plaines du Nord, a déclaré l'USDA.

Les prix à l'exportation du blé russe ont baissé pour la quatrième semaine consécutive la semaine dernière, mais l'incertitude demeure quant à la taille finale de la récolte dans le plus grand exportateur de blé au monde.