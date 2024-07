Les prix à terme du maïs et du soja à Chicago ont légèrement augmenté mercredi et se situaient au-dessus des niveaux les plus bas depuis plusieurs années, les inquiétudes concernant l'état des cultures américaines étant compensées par l'abondance de l'offre.

Les contrats à terme sur le blé ont également légèrement augmenté, mais ont été soumis à la pression d'une récolte américaine qui progresse rapidement.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,1% à 4,21-1/2 le boisseau à 0052 GMT après avoir chuté à 3,99-1/2 vendredi, son plus bas depuis 2020.

* Le contrat de soja CBOT a augmenté de 0,1% à 11,14-1/4 dollars le boisseau après avoir chuté à 10,97 dollars, également son plus bas niveau depuis 2020, lundi.

* Le blé a augmenté de 0,3% à 5,82-1/2 $ le boisseau après avoir chuté à un plus bas de deux mois de 5,57 $ en juin.

* Les données du gouvernement américain ont montré lundi que l'état de la récolte de maïs s'était détérioré et que les taux de soja étaient restés stables après les inondations qui ont submergé certaines parties du nord-ouest du Midwest.

* Certains modèles météorologiques prévoient que l'ouest de la Corn Belt pourrait être confronté à un temps sec et à une forte chaleur fin juillet ou début août, ce qui pourrait avoir un impact sur la formation des gousses de soja.

* La moitié des producteurs américains de Crop Watch sont préoccupés par leurs cultures, en particulier par le maïs.

* Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a également indiqué vendredi que les agriculteurs américains avaient planté plus de maïs que prévu en mars, ce qui a eu un impact sur les prix du maïs.

* Les agriculteurs américains conservent du maïs et du soja dans l'attente de meilleurs prix, ce qui pourrait entraver toute reprise des prix.

* Les producteurs brésiliens de maïs secondaire devraient récolter 100,5 millions de tonnes métriques au cours du cycle 2023/24, soit 10 % de moins que la saison dernière, mais plus que ce que l'on pensait initialement, a déclaré le cabinet de consultants Agroconsult.

* La société chinoise COFCO International prévoit une augmentation potentielle des récoltes brésiliennes de soja et de maïs au cours du cycle 2024/25.

* La Chine devrait importer des volumes record de soja en juillet, encouragée par la baisse des prix et la perspective du retour de Donald Trump à la présidence.

* En ce qui concerne le blé, la récolte de la culture d'hiver américaine a continué à progresser plus rapidement que le rythme moyen et les évaluations des conditions se sont améliorées pour le blé de printemps dans les plaines du nord, a déclaré l'USDA.

* Les prix à l'exportation du blé russe ont baissé pour la quatrième semaine consécutive la semaine dernière, mais l'incertitude demeure quant à la taille finale de la récolte dans le plus grand exportateur de blé au monde.

* Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, la farine de soja et l'huile de soja du CBOT et vendeurs nets de blé mardi, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les actions mondiales ont légèrement augmenté tandis que les rendements du Trésor américain ont plongé mardi, alors que les marchés ont pesé les données montrant un marché du travail toujours serré et les perspectives de réduction des taux d'intérêt après les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell.