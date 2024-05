Le soja et le maïs se sont raffermis jeudi à Chicago, suivis par le blé, avant la publication par le ministère américain de l'Agriculture d'un rapport sur l'offre et la demande qui devrait faire état d'une forte offre mondiale.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,27% à 6,39-2/8 dollars le boisseau, à 01h49 GMT.

* Le maïs a gagné 0,22% à 4,57-4/8 dollars le boisseau, tandis que le soja a augmenté de 0,02% à 12,08-4/8 dollars le boisseau.

* Les régions russes touchées par les gelées ce mois-ci vont réensemencer les cultures qui ont été tuées par le froid, a déclaré jeudi le ministère de l'Agriculture cité par l'agence de presse TASS.

* Les récoltes de soja et de maïs dans l'Etat brésilien du Rio Grande do Sul ont progressé lentement, selon les nouvelles estimations de l'agence agricole Emater, qui confirment les craintes que les inondations continuent de perturber les travaux des champs et d'imposer de lourdes pertes aux agriculteurs locaux.

* Les inondations dévastatrices qui ont frappé l'État de Rio Grande do Sul devraient faire perdre aux agriculteurs environ 1,32 million de tonnes métriques de soja, ce qui affectera la production globale de soja dans le plus grand producteur et exportateur mondial de cette graine oléagineuse, a déclaré jeudi la société de conseil AgResource.

* La bourse des céréales de Buenos Aires, en Argentine, a de nouveau averti jeudi qu'elle pourrait réduire ses prévisions pour la récolte de soja de 2023/24, actuellement de 51 millions de tonnes métriques, car le temps chaud et le manque de pluie dans le nord du pays ont conduit à des rendements plus faibles que prévu.

* Les ports céréaliers argentins et les usines de trituration de soja dans la zone entourant le grand centre de Rosario sont à l'arrêt en raison d'une grève nationale lancée jeudi, a déclaré le chef de la chambre d'exportation d'oléagineux du principal pays exportateur de céréales.

* Le phénomène climatique El Nino devrait s'estomper d'ici juin mais pourrait être remplacé par le phénomène La Nina d'ici la seconde moitié de l'année, a déclaré jeudi un prévisionniste du gouvernement américain.

* L'Iran n'importera pas de blé jusqu'en mars 2025, car il s'appuiera sur la production nationale, a déclaré jeudi un député du ministère de l'Agriculture, selon l'agence de presse iranienne Student News Agency.

* Les investisseurs s'attendent à ce que le rapport de l'USDA, qui doit être publié vendredi, fasse état d'une offre abondante aux États-Unis et dans le monde.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions mondiales ont progressé jeudi, grâce à la hausse des actions européennes et à une augmentation plus importante que prévu des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis, ce qui a renforcé les espoirs de réduction des taux d'intérêt, tandis que le dollar s'est affaibli, le marché attendant des données clés sur l'inflation la semaine prochaine.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0600 Estimation du PIB du Royaume-Uni, Prelim March

0600 UK Production manufacturière MM Mars

1130 Allemagne Publication du compte de la

réunion de politique monétaire du

Conseil des gouverneurs de l'Union européenne

Banque centrale européenne qui s'est tenue les 10 et 11 avril

1400 US U Mich Sentiment Prelim May