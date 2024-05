Les contrats à terme sur le maïs, le soja et le blé ont progressé jeudi à Chicago, après deux séances de baisse, alors que la Russie a déclaré l'état d'urgence dans des régions céréalières clés en raison du gel et que les estimations des récoltes de maïs en Argentine ont été revues à la baisse en raison d'une épidémie de cicadelles.

L'attente que les rapports sur l'offre et la demande de mai et sur la production agricole du ministère américain de l'agriculture (USDA), qui doivent être publiés vendredi, indiquent une offre suffisante, a limité le rebond.

Certains développements haussiers ont déclenché une couverture courte qui a entraîné des gains, mais un rapport de l'USDA prévu à la fin de la semaine devrait montrer des perspectives d'approvisionnement confortables aux États-Unis et dans le monde entier, a déclaré Bergman Grains Research.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,24% à 6,35-4/8 dollars le boisseau à 0352 GMT.

Le maïs a gagné 0,38% à 4,60 dollars le boisseau, tandis que le soja a augmenté de 0,47% à 12,33-4/8 dollars le boisseau.

Trois des principales régions céréalières de Russie ont déclaré l'état d'urgence mercredi, citant les gelées du mois de mai qui ont causé de graves dommages aux cultures et réduiront la récolte de cette année.

La bourse des céréales de Rosario, en Argentine, a déclaré que le fléau de la cicadelle a détruit environ 20 % de la récolte de maïs cette saison, tout en réduisant ses estimations de récolte pour 2023/24 à 47,5 millions de tonnes métriques, au lieu de 50 millions de tonnes.

La bourse a également maintenu son estimation pour la récolte actuelle de soja à 50 millions de tonnes, bien qu'elle ait averti que la récolte avait été retardée par les pluies et l'humidité élevée.

Le Brésil restera un fournisseur de maïs compétitif sur les marchés mondiaux grâce à une nouvelle année de production abondante, mais ne conservera pas sa position de premier exportateur mondial, a déclaré Paulo Sousa, directeur général du négociant en céréales Cargill dans le pays.

Les agriculteurs brésiliens du sud du pays ont critiqué les projets annoncés par le gouvernement d'importer jusqu'à 1 million de tonnes de riz après les inondations qui ont frappé le Rio Grande do Sul, le plus grand État producteur du pays.

Les importations chinoises de soja en avril ont bondi de 18 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 8,57 millions de tonnes métriques, selon l'Administration générale des douanes, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré pour un mois d'avril, les acheteurs s'arrachant les fèves brésiliennes abondantes et bon marché.

La Chine a approuvé la sécurité du blé génétiquement modifié pour la première fois, alors que Pékin avance prudemment dans la culture commerciale de plantes alimentaires génétiquement modifiées.

Les prix du blé alimentaire ukrainien augmenteront au cours de la nouvelle saison 2024/25 juillet-juin en raison d'un excédent exportable plus faible causé par une baisse des stocks de récolte et de report, a déclaré mercredi un important syndicat de producteurs locaux. (Reportage de Mei Mei Chu ; Rédaction de Varun H K et Subhranshu Sahu)