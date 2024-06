Les contrats à terme sur le maïs du Chicago Board of Trade ont reculé vendredi après avoir atteint leur plus haut niveau en deux semaines la veille, en raison de prévisions météorologiques mitigées et de la vigueur du dollar qui a rendu les produits agricoles américains moins attrayants pour les importateurs, selon les analystes.

Les cours du blé et du soja ont également baissé. Les négociants surveillent les conditions météorologiques aux États-Unis alors que les cultures de maïs approchent d'une période clé de développement en juillet, tandis que la récolte du blé d'hiver s'accélère. Les prévisions indiquant une hausse des températures et des pluies limitées dans certaines parties du Midwest la semaine prochaine ont suscité des inquiétudes quant au stress potentiel des plants de maïs, bien que les cultures soient actuellement en bon état, tout comme le soja.

Selon Don Roose, président de la société de courtage U.S. Commodities, les modèles météorologiques ne prévoient pas tous des conditions chaudes et sèches.

"Cette semaine a probablement marqué le début de la veille météorologique, et cela peut aller dans les deux sens", a-t-il déclaré. "Il s'agit d'une course à pied pour voir à quoi ressemblera le temps à l'avenir.

Les contrats à terme de maïs CBOT les plus actifs étaient en baisse de 4-1/4 cents à 4,54-1/4 le boisseau à 10:55 CDT (1555 GMT).

Le blé CBOT a perdu 3-1/2 cents à 6,16-1/2 dollars le boisseau, frôlant son niveau le plus bas depuis début mai. Le soja a perdu 4-1/4 cents à 11,85-1/4 dollars le boisseau et se négocie également près de son niveau le plus bas depuis un mois.

Le ministère américain de l'agriculture doit publier lundi les évaluations hebdomadaires de l'état des cultures de maïs et de soja aux États-Unis, et les analystes s'attendent à de légères baisses. Les opérateurs attendent également que l'USDA publie les données sur les plantations et les stocks trimestriels aux États-Unis le 28 juin.

Dans la région de la mer Noire, le retour de la pluie dans les régions sèches de Russie et d'Ukraine a soulagé le maïs, bien que les bénéfices pour le blé soient limités à l'approche de la récolte, selon les analystes.

"Nous sommes dans un marché météorologique mondial alors que nous nous dirigeons vers les rapports de fin de mois sur les surfaces cultivées et les stocks", a déclaré Phyllis Nystrom, courtier de CHS Hedging, dans une note. (Reportage de Tom Polansek à Chicago, Gus Trompiz et Mei Mei Chu à Pékin ; rédaction de Jason Neely et Rod Nickel)