Les contrats à terme sur le maïs à Chicago ont baissé jeudi, se négociant près de leur plus bas niveau depuis trois ans, alors que la production record du principal exportateur, le Brésil, et les réserves provenant d'une récolte précoce aux États-Unis ont pesé sur le marché.

Les prix du soja et du blé ont également baissé, abandonnant certains gains réalisés mercredi.

"L'offre importante et immédiate de maïs devrait peser sur le marché", a déclaré Ole Houe, directeur des services de conseil de la société australienne de courtage agricole IKON Commodities.

"L'offre de blé fourrager est excédentaire sur le marché.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a perdu 0,1% à 4,85-1/4 le boisseau, à 0435 GMT, non loin de 4,73-1/2 le boisseau, le plus bas depuis décembre 2020, atteint le mois dernier.

Les prix ont chuté de près de 30 % depuis le début de l'année.

Le soja a baissé de 0,3 % à 13,71-3/4 dollars le boisseau et le blé a glissé de 0,3 % à 6,07-1/4 dollars le boisseau.

La récolte du maïs dans certaines régions de l'ouest du Midwest américain commence plus tôt que d'habitude après que le temps chaud et sec a accéléré la maturité des cultures, selon les analystes et les agronomes.

Cette fin rapide devrait permettre au marché de disposer de stocks précoces, mais pourrait réduire la qualité de la récolte ou les rendements en grains.

La société de courtage StoneX a abaissé son estimation du rendement moyen du maïs américain en 2023 de 2 boisseaux par acre, à 175 boisseaux par acre, et a revu à la baisse son estimation de la récolte, à 15,102 milliards de boisseaux.

Une enquête menée auprès des agriculteurs par la société de courtage Allendale prévoit un rendement inférieur de 171,51 boisseaux par acre pour le maïs aux États-Unis en 2023.

Toutefois, le Brésil devrait produire un record de 131,8 millions de tonnes métriques de maïs grâce à une deuxième récolte abondante que les agriculteurs ont presque fini de récolter, a déclaré l'agence brésilienne d'approvisionnement alimentaire Conab.

Conab prévoit 50 millions de tonnes d'exportations de maïs et près de 97 millions de tonnes d'exportations de soja pour le Brésil au cours du cycle 2022/23, prévoyant une production de soja record de 154,6 millions de tonnes.

Le Brésil devrait dépasser les États-Unis en tant que premier exportateur de maïs cette année.

Sur le marché du soja, les achats importants de la Chine, premier importateur, devraient soutenir les prix.

La Chine a importé 9,35 millions de tonnes métriques de soja en août, selon les calculs de Reuters basés sur les données douanières de jeudi, les achats importants de fèves brésiliennes bon marché continuant d'encourager les achats.

L'Ukraine dispose également d'une récolte de maïs exceptionnelle, la récolte de 2023 devant augmenter de 5,8 % cette année pour atteindre 29,3 millions de tonnes métriques, a déclaré le cabinet de conseil français Agritel.

Sur les marchés du blé, le ministre russe de l'agriculture, Dmitry Patrushev, a déclaré que les pénuries de carburant menaçaient de perturber les récoltes et les semis d'automne.

Cela pourrait entraver le flux de céréales bon marché en provenance de Russie, le plus grand exportateur de blé au monde, ce qui a fait baisser les prix.

La Russie a également déclaré que la Turquie avait donné son accord de principe pour la manutention d'un million de tonnes de céréales que Moscou prévoit d'envoyer en Afrique à un prix réduit avec le soutien financier du Qatar.

Reuters a publié jeudi des sondages sur les attentes des analystes concernant la production de céréales aux États-Unis, les stocks de céréales aux États-Unis et les stocks de céréales dans le monde, avant la publication du rapport sur l'offre et la demande de céréales du ministère américain de l'agriculture pour le mois de septembre.

Mercredi, les fonds de matières premières étaient vendeurs nets de maïs CBOT mais acheteurs nets de blé et de soja, selon les négociants. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Rashmi Aich)