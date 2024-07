Les contrats à terme sur le maïs à Chicago ont reculé mardi, abandonnant une partie des gains importants de la séance précédente, bien que les pertes aient été limitées par le déclin de l'état des cultures aux États-Unis en raison de conditions météorologiques défavorables dans certaines parties du Midwest.

Les prix du blé ont chuté après la hausse de lundi et les prix du soja ont baissé.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a baissé de 0,1% à 4,20-1/4 dollars le boisseau, à 0029 GMT, après avoir grimpé de plus de 3% au cours de la dernière séance. Le blé a baissé de 0,9% à 5,85-1/4 dollars le boisseau et le soja a perdu 0,1% à 11,09-3/4 dollars le boisseau.

* L'état de la récolte de maïs aux Etats-Unis s'est détérioré au cours de la dernière semaine, tandis que les estimations nationales de soja sont restées stables après les inondations qui ont submergé certaines parties du nord-ouest du Midwest, selon les données du gouvernement américain publiées lundi.

* Dans son rapport hebdomadaire sur l'état des cultures, le ministère américain de l'agriculture (USDA) a estimé que 67% des cultures de maïs étaient bonnes ou excellentes, soit une baisse de 2 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente ; les analystes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à une baisse d'un point.

* La Chine devrait importer des volumes record de soja en juillet, attirée par la baisse des prix et la perspective que Donald Trump redevienne président et ravive les tensions commerciales entre Pékin et les États-Unis, qui étaient autrefois le premier fournisseur de l'oléagineux pour la Chine.

* Les prix à l'exportation du blé russe ont baissé pour la quatrième semaine consécutive, suivant les marchés mondiaux dans un contexte de bonnes nouvelles concernant la nouvelle récolte.

* Le prix de la nouvelle récolte de blé russe à 12,5 % de protéines, franco à bord (FOB) avec livraison fin juillet, était de 226 dollars la tonne métrique à la fin de la semaine dernière, soit 5 dollars de moins qu'une semaine plus tôt, selon la société de conseil IKAR.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs du Chicago Board of Trade et acheteurs nets de contrats sur l'huile de soja, le blé, la farine de soja et les graines de soja lundi, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHE

* Les actions mondiales ont légèrement augmenté dans un marché agité lundi, tandis que les rendements du Trésor américain ont augmenté à la suite des élections historiques en France et avant une série de données économiques cette semaine qui pourraient fournir des indices sur la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0900 EU HICP Flash YY June 0900 EU HICP-X F, E, A&T Flash MM, YY June 0900 EU HICP Unemployment Rate May (Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Rashmi Aich)