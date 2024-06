Le maïs de septembre à Chicago a plongé vendredi à ses plus bas niveaux contractuels après que les données du ministère américain de l'Agriculture aient montré que le nombre d'acres plantés en céréales était bien plus élevé que ce que le marché attendait en raison des conditions météorologiques favorables de ce printemps.

Mais le soja s'est renforcé en raison d'une superficie plus faible que prévu, tandis que le blé a de nouveau chuté, après avoir enregistré sa plus forte baisse mensuelle depuis 2022.

"Il n'y a rien d'encourageant pour le maïs, mais les haricots se sont rapprochés des prévisions moyennes du marché", a déclaré Jim Gerlach, président d'A/C Trading.

Les plantations de maïs ont atteint 91,5 millions d'acres et celles de soja 86,1 millions d'acres, selon l'USDA. Les analystes s'attendaient à 90,3 millions d'acres de maïs et 86,8 millions d'acres de soja, selon un sondage Reuters.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 18-1/2 cents à 4,04 dollars le boisseau, à 11:43 CDT (1643 GMT). Le maïs de septembre est brièvement passé sous la barre des 4 dollars le boisseau. Le soja a gagné 10-3/4 cents à 11,15-1/2 le boisseau et le blé a perdu 11-1/2 cents à 5,68 le boisseau.

Par ailleurs, les stocks américains de maïs, de soja et de blé au 1er juin étaient supérieurs à ceux de l'année dernière à la même époque, selon l'USDA. Les producteurs de maïs américains n'avaient jamais stocké autant de récoltes à ce stade de l'année depuis plus de trente ans.

Le blé a continué à s'effondrer, ayant chuté de près de 16 % depuis le début du mois, soit la plus forte baisse depuis juin 2022.

"Il n'y a rien de haussier dans le blé, et il baisse avec le marché du maïs", a déclaré Sherman Newlin, courtier en matières premières chez Risk Management Commodities.

En dehors du marché américain, les semis de blé pour la saison de récolte actuelle en Argentine ont également progressé rapidement au cours de la semaine dernière en raison des récentes précipitations sur certaines parties des principales terres agricoles du pays, a déclaré la Bourse des céréales de Buenos Aires dans un rapport hebdomadaire publié jeudi.

La Commission européenne a relevé jeudi ses prévisions pour la principale récolte de blé de l'Union européenne cette année et pour les exportations de blé de l'UE pour la saison actuelle et la prochaine. (Reportage de Renee Hickman à Chicago ; reportage complémentaire de Naveen Thukral ; édition de Diane Craft)