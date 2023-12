La fermeture prolongée de deux grands ponts ferroviaires entre les États-Unis et le Mexique, essentiels au commerce transfrontalier d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, entraînera des "pertes énormes", a averti le principal lobby agricole mexicain, la CNA.

Dans un communiqué publié mardi en fin de journée, la CNA a déclaré que les stocks de maïs jaune et de farine de soja, tous deux essentiels pour l'énorme secteur de l'élevage mexicain, étaient en baisse, mettant en péril les exportations de bœuf et de porc.

Selon le lobby, les stocks mexicains de farine de soja ne sont que de 3 à 8 jours et ceux de maïs jaune de 8 à 20 jours.

"La circulation des marchandises et l'approvisionnement en intrants sont essentiels pour nourrir le secteur de l'élevage et les utilisations industrielles", a déclaré le lobby.

Plus tôt dans la journée de mardi, le grand opérateur de fret ferroviaire Union Pacific Corp a déclaré que les deux ponts frontaliers clés reliant El Paso (Texas) à Ciudad Juarez (Mexique) et Eagle Pass (Texas) à Piedras Negras (Mexique) représentaient environ 45 % de ses expéditions transfrontalières.

Les ponts ont été fermés le 18 décembre par les autorités frontalières américaines en raison de la multiplication des passages de migrants illégaux.

L'opérateur ferroviaire estime que l'impact économique global des fermetures sera de plus de 200 millions de dollars par jour.

L'Union Pacific a ajouté qu'elle s'efforçait de prévenir les embouteillages à la frontière, soulignant qu'il sera plus difficile pour le commerce transfrontalier de reprendre plus longtemps les fermetures de ponts resteront en vigueur.

Lundi, la principale association mexicaine de producteurs de volailles a lancé un avertissement similaire.

L'Union Pacific a déclaré qu'elle travaillait en étroite collaboration avec plusieurs agences gouvernementales pour rouvrir les deux passages frontaliers.

En début de semaine, l'Union Pacific a indiqué que ses autres sites ne pouvaient pas absorber le trafic supplémentaire.

En septembre, environ 8 000 remorques transportant des marchandises d'une valeur d'un milliard de dollars ont été bloquées à la frontière entre les États-Unis et le Mexique après que les autorités eurent fermé les points de passage et imposé des contrôles de sécurité supplémentaires en raison d'une augmentation similaire des flux migratoires. (Reportage de Cassandra Garrison et Valentine Hilaire ; Reportage complémentaire de Aatreyee Dasgupta à Bengaluru ; Rédaction de Shounak Dasgupta, David Alire Garcia et Miral Fahmy)