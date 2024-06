Les cours du soja du Chicago Board of Trade (CBOT) ont augmenté lundi, alors que des inondations ont frappé le haut Midwest après un week-end d'orages.

Le maïs a baissé en raison des prévisions de superficie avant la publication du rapport de l'USDA vendredi et le blé a baissé, les analystes citant la pression sur les récoltes aux États-Unis. Le cours le plus actif du soja au CBOT s'est établi à 11,75-1/4 dollars le boisseau, en hausse de 14-3/4 cents. Des tempêtes ont traversé le Midwest au cours du week-end, avec des inondations localisées dans le Minnesota, l'Iowa et le Wisconsin, menaçant la récolte de soja, selon les analystes.

"Nous avons eu beaucoup d'eau dans le haut du Midwest et le soja est vraiment en difficulté sous l'eau, plus que le marché du maïs, plus que le marché du blé", a déclaré Don Roose, fondateur de U.S. Commodities.

L'USDA a déclaré lundi, après la clôture du marché, que 67 % du soja américain était en bon ou excellent état, contre 70 % il y a une semaine, ce qui est légèrement inférieur aux attentes des analystes.

Le maïs a baissé de 1 1/2 cent à 4,33-1/2 dollars le boisseau et le blé a baissé de 9 cents à 5,52-1/2 dollars le boisseau.

Angie Setzer, partenaire chez Consus Ag Consulting, a déclaré que les prix du maïs ont chuté parce que les analystes s'attendent à ce qu'un rapport actualisé sur les superficies montre une augmentation des superficies de maïs par rapport aux données de la fin mars.

Les analystes interrogés par Reuters prévoient que 90,353 millions d'acres de maïs ont été ensemencés, contre 90,036 millions prévus en mars.

L'USDA a déclaré que 69 % du maïs américain était en bon ou excellent état, contre 72 % il y a une semaine, ce qui est conforme aux attentes.

M. Setzer a ajouté que les fonds pourraient punir les agriculteurs avant le premier jour de notification, vendredi, en raison de "l'idée que l'agriculteur dispose d'une grande quantité de stocks invendus".

Les prix du blé ont également subi la pression de l'avancée de la récolte américaine, a déclaré M. Roose. Il estime que le blé d'hiver aux États-Unis sera récolté à environ 50 % en milieu de semaine.

Selon l'USDA, 52 % du blé d'hiver américain est en bon ou excellent état, contre 49 % il y a une semaine, et 40 % a été récolté, contre 27 % il y a une semaine. (Reportage de Renee Hickman à Chicago ; Reportage complémentaire de Michael Hogan à Hambourg et Peter Hobson à Canberra ; Rédaction de David Gregorio)