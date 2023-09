Les prix à terme du soja à Chicago ont augmenté mercredi, récupérant les pertes de la dernière session, après qu'un rapport hebdomadaire du gouvernement américain ait montré que l'état des cultures s'était détérioré plus que prévu pendant une période chaude et sèche.

Le maïs a légèrement progressé après que le ministère américain de l'agriculture (USDA) a également réduit son évaluation des récoltes de maïs plus que prévu.

Le blé a augmenté pour la deuxième fois, se remettant d'un plus bas de trois mois grâce au soutien du temps sec dans les principaux pays exportateurs que sont l'Australie, l'Argentine et le Canada.

Le contrat de soja le plus actif du Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,9% à 13,77-3/4 dollars le boisseau à 1044 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau en plus d'une semaine mardi.

Le maïs CBOT a gagné 0,5% à 4,88-1/2 dollars le boisseau.

Dans son rapport sur l'état des cultures publié après la clôture du marché mardi, l'USDA a estimé que 53% de la récolte de soja américaine était bonne à excellente, en baisse de 5 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente et en dessous des 55% attendus en moyenne par les analystes.

L'USDA a estimé que 53 % des cultures de maïs aux États-Unis étaient bonnes ou excellentes, soit une baisse de 3 % par rapport à la semaine dernière et un chiffre inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 54 %.

Les notes de bon à excellent pour les deux cultures sont les plus basses pour cette période de l'année depuis 2012, année de sécheresse historique.

"Ces deux produits seront principalement influencés aujourd'hui par la publication hier soir des nouvelles évaluations de l'USDA", a déclaré le cabinet de conseil Agritel.

La fin de l'été, chaude et sèche, a suscité des inquiétudes quant au stress subi par les plants de soja et de maïs. L'attention se tourne vers les prévisions mensuelles de l'offre et de la demande de l'USDA le 12 septembre pour une mise à jour des perspectives de récolte.

"Les cultures américaines de soja et de maïs se préparent à la récolte et nous constatons de nouveaux dégâts dus au temps chaud et sec", a déclaré un négociant basé à Singapour.

Les données de l'USDA montrant que les exportateurs ont vendu 251 000 tonnes de soja américain à des destinations inconnues ont apporté un soutien supplémentaire au soja.

Le blé CBOT était en hausse de 1 % à 6,05-1/4 dollars le boisseau.

Les prévisions officielles réduites cette semaine pour la récolte de blé en Australie ont mis l'accent sur les conditions de sécheresse liées au phénomène climatique El Nino.

Le bureau météorologique australien a déclaré mercredi que les zones où les précipitations étaient insuffisantes s'étaient étendues en août.

Les prix du blé restent plafonnés par la concurrence des exportations de la mer Noire, selon les négociants.

Le cabinet de conseil russe Sovecon a relevé ses prévisions d'exportations russes à 48,6 millions de tonnes métriques pour la saison 2023/24, contre 48,1 millions précédemment.

La poursuite des expéditions de céréales ukrainiennes a également tempéré les inquiétudes concernant l'offre, malgré l'effondrement d'un accord sur les céréales de la mer Noire et les attaques russes répétées sur les terminaux céréaliers ukrainiens, y compris tôt mercredi.