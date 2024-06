Les éleveurs de bétail des États-Unis auraient une voie plus claire pour déposer des plaintes antitrust contre les entreprises de conditionnement de la viande pour pratiques commerciales déloyales en vertu d'une règle proposée par le ministère américain de l'agriculture ce mardi.

La règle proposée est la quatrième introduite par l'administration du président Joe Biden pour stimuler la concurrence dans le secteur très consolidé du conditionnement de la viande.

Les règles précédentes exigeaient une rémunération plus équitable des éleveurs de poulets, renforçaient la transparence des contrats de volaille et interdisaient les représailles à l'encontre des éleveurs de poulets qui s'inquiétaient d'un comportement anticoncurrentiel.

La règle proposée mardi clarifiera la manière dont les agriculteurs et les éleveurs doivent prouver qu'ils ont été lésés par le comportement anticoncurrentiel présumé des conditionneurs de viande et permettra à l'USDA de mieux appliquer les lois antitrust, a déclaré l'agence dans un communiqué de presse.

"La puissance du marché et les abus qui en découlent restent un obstacle à l'obtention de prix plus bas pour les consommateurs et de pratiques plus équitables pour les producteurs", a déclaré Tom Vilsack, secrétaire d'État à l'agriculture, dans un communiqué. "La règle proposée aujourd'hui défend des normes claires et transparentes afin que les marchés fonctionnent de manière équitable et compétitive pour les consommateurs comme pour les producteurs.

Les agriculteurs ont fait valoir que la réglementation actuelle place la barre trop haut pour prouver qu'ils ont été lésés par un comportement anticoncurrentiel, ce qui les empêche de demander réparation à l'USDA.

"Les agriculteurs méritent depuis longtemps cette certitude", a déclaré Sarah Carden, directrice de la recherche et du développement politique pour Farm Action, un groupe de défense des agriculteurs.

Le North American Meat Institute, un groupe commercial, a déclaré dans un communiqué que la règle exposerait les conditionneurs de viande à des litiges et à l'incertitude.

"En vertu de ces règles proposées, tout le monde est perdant : le producteur de bétail, le conditionneur et, en fin de compte, le consommateur", a déclaré Julie Anna Potts, présidente-directrice générale de l'institut.

La proposition de règlement sera soumise aux commentaires du public pendant 60 jours. (Reportage de Leah Douglas, édition de Bill Berkrot et David Gregorio)