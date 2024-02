Le soja et le maïs de Chicago ont progressé lundi grâce à des achats à bon compte après avoir atteint leur plus bas niveau en trois ans la semaine dernière.

Le blé a chuté en raison de la pression exercée sur les prix par la poursuite des expéditions à bas prix en provenance de la mer Noire.

Les graines de soja les plus actives du Chicago Board of Trade ont augmenté de 0,4% à 11,89-1/4 dollars le boisseau à 1217 GMT. Le maïs a augmenté de 0,4 % à 4,30-3/4 le boisseau. Le blé a glissé de 0,8 % à 5,92-1/4 $ le boisseau.

La semaine dernière, le soja et le maïs ont atteint leur plus bas niveau depuis trois ans après que le Département américain de l'agriculture ait revu à la hausse les estimations de la dernière récolte de soja au Brésil et ait déclaré que l'Argentine était confrontée à une récolte exceptionnelle, apaisant ainsi les craintes de pénurie.

Le maïs et le soja sont soutenus par des achats à prix cassés après les fortes baisses de prix de la semaine dernière, mais le marché dans son ensemble semble encore faible après les prévisions de récoltes importantes en Amérique du Sud la semaine dernière, a déclaré Matt Ammermann, responsable du risque des matières premières chez StoneX.

Face aux importantes récoltes sud-américaines, il est difficile de voir quels arguments peuvent être avancés en faveur d'une hausse soutenue des prix du maïs et du soja. L'impact bénéfique des pluies tardives sur la récolte de soja brésilienne n'a pas encore été pleinement évalué. Dans la plupart des pays, les pluies tardives augmentent traditionnellement la valeur des récoltes de soja.

La demande de la Chine et d'autres pays asiatiques devrait être faible cette semaine pendant les vacances du Nouvel An lunaire.

Le blé a été concurrencé par les prix russes bon marché.

Le blé continue de subir une pression à la baisse en raison des prévisions selon lesquelles d'importants volumes de blé russe devront être vendus dans les mois à venir pour libérer l'espace de stockage avant la récolte de cet été, les prix russes étant toujours bas, a déclaré M. Ammermann.

La demande est également faible, aucun nouvel appel d'offres important n'ayant été lancé par les importateurs depuis le début de la semaine. Les exportations ukrainiennes par voie maritime continuent d'augmenter, tandis que le marché a également ignoré et ne montre que peu d'inquiétude quant à l'attaque par l'Ukraine d'un navire civil russe au cours du week-end. (Reportage de Michael Hogan à Hambourg, complément d'information de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Janane Venkatraman et Susan Fenton)