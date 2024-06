Mark Tuttle a planté plus de soja et moins de maïs dans sa ferme du nord de l'Illinois ce printemps, car les prix de ces deux cultures sont proches de leur niveau le plus bas depuis trois ans et les coûts de production plus faibles du soja lui offrent la meilleure chance de faire des bénéfices dans l'État qui produit le plus de soja au pays.

Il a même planté du soja dans l'un de ses champs pour la deuxième année consécutive, rompant ainsi avec la rotation traditionnelle soja-maïs-soja pour la gestion des champs. Comme beaucoup d'autres agriculteurs, il espère simplement minimiser les pertes.

Planter davantage de soja alors que la demande des importateurs et des transformateurs nationaux s'essouffle ne servira qu'à faire baisser les prix, à gonfler davantage les réserves mondiales historiquement importantes et à éroder les revenus agricoles américains, qui sont déjà sur le point de connaître la plus forte baisse annuelle jamais enregistrée en termes de dollars.

Mais les autres options principales des agriculteurs du Midwest - semer davantage de maïs ou laisser les champs en jachère - auraient pu se traduire par des pertes encore plus importantes.

"Il y a plus de chances de gagner de l'argent avec le soja qu'avec le maïs en ce moment", a déclaré M. Tuttle. "Mais si nous avons une autre récolte plus importante, les prix vont baisser et cela ne sera pas de bon augure pour l'agriculteur.

En mars, le ministère américain de l'agriculture prévoyait que les agriculteurs planteraient 86,5 millions d'acres de soja au niveau national ce printemps, soit la cinquième superficie la plus importante jamais enregistrée. Certains analystes s'attendent à ce que les surfaces de soja augmentent encore d'un million d'acres, voire plus, à mesure que les pluies abondantes fermeront la fenêtre des semis de maïs.

À Princeton, dans l'Illinois, Evan Hultine a également augmenté ses plantations de soja et réduit celles de maïs. Les coûts de production élevés, dus en partie à la hausse des taux d'intérêt, risquent d'éroder la plupart ou la totalité de ses revenus pour le maïs, tandis que le soja reste marginalement rentable, a-t-il déclaré.

Les bénéfices de l'exploitation seront probablement les plus faibles depuis au moins cinq ans, a déclaré M. Hultine.

Dans une estimation annuelle du budget des cultures en début de saison, les économistes agricoles de l'université de l'Illinois ont prévu des revenus moyens négatifs pour les agriculteurs de l'État pour les deux cultures, bien que les pertes soient moins importantes pour le soja.

CULTURES NON RENTABLES

Dans le nord de l'Illinois, les agriculteurs pourraient perdre en moyenne 140 dollars par acre pour le maïs et 30 dollars par acre pour le soja, avec des prix de livraison à l'automne de 4,50 dollars et 11,50 dollars le boisseau, respectivement, selon l'analyse. Les revenus réels varient toutefois considérablement d'une exploitation à l'autre, en fonction de facteurs tels que le rendement des cultures, le calendrier des ventes de céréales et le fait que les agriculteurs soient propriétaires ou locataires de leurs terres.

Les coûts des engrais sont en baisse par rapport aux sommets atteints l'année dernière, mais les prix des cultures sont également en baisse, tandis que les coûts des terres restent élevés et que les taux d'emprunt pour les prêts d'exploitation et l'équipement ont augmenté, ce qui obligera probablement les agriculteurs à réduire leurs dépenses, ont indiqué les économistes.

Lorsqu'ils cherchent à réduire leurs coûts, les agriculteurs préfèrent souvent planter du soja plutôt que du maïs, car cette culture nécessite moins d'engrais et de pesticides, et le coût des semences est généralement moins élevé.

Les taux d'intérêt élevés ont été une dépense particulièrement douloureuse ces derniers temps.

"Si vous empruntez 700 dollars par acre pour planter du maïs à un taux de 7 à 8 %, cela représente des sommes considérables, rien qu'en raison du prix de l'argent. Vous pouvez planter des haricots pour beaucoup moins cher. Votre coût d'intérêt par acre peut être réduit de moitié", a déclaré M. Tuttle.

PLUS DE SOJA, MOINS DE MAÏS

Selon les prévisions du début du printemps de l'USDA, les plantations de soja devraient augmenter de 3,5 % cette année, tandis que les plantations de maïs devraient diminuer de 4,9 %.

Selon l'USDA, cette expansion devrait gonfler les stocks de soja américains de plus de 30 % la saison prochaine, pour atteindre le niveau le plus élevé en cinq ans et le sixième niveau le plus élevé jamais enregistré, car la demande des marchés intérieurs et d'exportation ne suit pas le rythme de l'augmentation de la production.

Aujourd'hui, les champs saturés de pluie dans certaines régions pourraient réduire les surfaces consacrées au maïs et étendre encore davantage les semis de soja, qui, contrairement au maïs, peut être planté jusqu'en juin sans risque significatif pour les rendements.

Les prix au comptant proposés pour la prochaine récolte de maïs et de soja se sont améliorés par rapport au début du printemps à Spencer, dans l'Iowa, où Brent Swart s'est efforcé de planter les dernières surfaces de maïs en raison d'un temps trop humide. Mais aucune des deux cultures n'est rentable aux prix actuels.

Près d'un mètre de pluie au cours du mois dernier, soit sept pouces de plus que la normale, a laissé ses champs trop détrempés pour être travaillés. M. Swart estime que ses champs de maïs restants ne seront peut-être pas en état d'être ensemencés avant la date limite de plantation du 1er juin, date à laquelle les indemnités d'assurance-récolte commencent à diminuer de jour en jour.

La meilleure option pour M. Swart dans certains de ses champs pourrait être de déposer une demande d'indemnisation auprès de l'assurance, indiquant qu'il n'a pas pu planter en raison de sols gorgés d'eau. Les prix du soja restent inférieurs d'environ 40 cents par boisseau à son coût de production estimé, a-t-il déclaré.

"Si vous passez au soja, vous risquez de subir une perte. Si vous empêchez l'ensemencement, vous êtes plus proche du seuil de rentabilité", a déclaré M. Swart.

Toutefois, seuls les agriculteurs confrontés à des problèmes météorologiques graves pourront souscrire une assurance.

Selon Tanner Ehmke, économiste en chef pour les céréales et les oléagineux chez CoBank, les retards dus aux conditions météorologiques et un prix favorable par rapport au maïs pourraient augmenter les plantations de soja de 500 000 à 1 million d'acres par rapport aux dernières prévisions de l'USDA, qui tablent sur 86,5 millions d'acres.

"Le signal du marché à l'agriculteur est actuellement que, si vous avez un doute sur votre superficie, envoyez ces acres dans le soja", a-t-il dit. (Reportage de Karl Plume à Chicago ; Rédaction de Caroline Stauffer et Anna Driver)