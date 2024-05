Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade ont stagné jeudi après avoir atteint un pic de 10 mois la veille, bien que la sécheresse persistante et les inquiétudes concernant la récolte de la mer Noire aient continué à soutenir le marché.

La réduction des prévisions de production de blé en Russie a alimenté une forte hausse ce mois-ci, tout en attirant l'attention sur les conditions météorologiques défavorables dans d'autres grands pays producteurs tels que l'Ukraine, l'Australie et la France.

"La hausse du blé est en train de s'essouffler. Les conditions météorologiques en Russie ont été entièrement prises en compte", a déclaré Joe Davis, négociant chez Futures International.

Le contrat de blé CBOT le plus actif était en baisse de 1/2 cent à 6,92-1/2 dollars le boisseau à 1629 GMT après avoir atteint son plus haut niveau depuis juillet au cours de la session précédente.

Le maïs CBOT a gagné 4-1/4 cents à 4,65-1/2 dollars le boisseau, tandis que le soja a perdu 6 cents à 12,40-1/4 dollars le boisseau.

Le soja a reculé en raison d'échanges techniques, tandis que le maïs a bénéficié d'une hausse de la demande, ont indiqué les négociants.

La récente hausse des prix du blé a augmenté sa prime par rapport au maïs, encourageant certaines prises de bénéfices sur le blé depuis mercredi, les négociants anticipant un transfert de la demande d'aliments pour le bétail vers le maïs.

"Il s'agit de transactions techniques sur le maïs et les haricots, et le maïs maintient une tendance haussière", a déclaré M. Davis.

Les contrats à terme sur le maïs ont également été soutenus par les doutes sur la production sud-américaine. La récolte de soja au Brésil pourrait également être freinée par des inondations dans l'extrême sud, bien que la production nationale doive rester élevée.

La progression plus rapide que prévu des semis aux États-Unis maintient les prix du maïs et du soja au plus bas, ce qui conforte les attentes d'une offre mondiale abondante pour les deux cultures, ont déclaré les négociants.

Les ventes à l'exportation de maïs américain pour la semaine se terminant le 16 mai étaient conformes aux estimations des analystes, tandis que les ventes à l'exportation de blé américain de la nouvelle récolte et de soja américain de l'ancienne récolte ont chuté dans le bas de la fourchette des estimations des analystes. (Rapport de Heather Schlitz à Chicago. Reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Alexandra Hudson et Arun Koyyur)