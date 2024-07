Les contrats à terme sur le maïs du Chicago Board of Trade ont rebondi après avoir atteint leur niveau le plus bas depuis plusieurs années vendredi, et les contrats à terme sur le soja ont augmenté, alors qu'un rapport gouvernemental prévoit des stocks plus restreints que ce à quoi les négociants s'attendaient.

Les opérateurs ont été surpris lorsque le ministère américain de l'Agriculture a prévu que les stocks de maïs de l'ancienne récolte tomberaient en dessous de 2 milliards de boisseaux en raison de l'augmentation de l'utilisation pour l'alimentation animale et l'utilisation résiduelle - une nouvelle qui a alimenté une multitude de couvertures courtes, selon les analystes.

Mais la hausse du maïs a été atténuée par les estimations de l'USDA concernant une récolte de blé américaine exceptionnelle, qui pourrait rivaliser avec la demande de maïs dans les rations alimentaires, selon les analystes du marché.

"Cela signifie également que nous pourrions voir un impact sur la demande de maïs sur le marché de l'exportation, car les gens achèteront plus de blé aux États-Unis comme substitut au maïs pour l'alimentation animale", a déclaré Craig Turner, courtier en matières premières agricoles chez StoneX.

Le soja de l'ancienne récolte a également baissé plus tard dans la séance.

Les prévisions d'importantes récoltes de céréales et d'oléagineux aux États-Unis ont pesé lourdement sur les prix à terme du maïs et du soja, qui ont chuté à des niveaux inégalés depuis 2020.

Selon les prévisions de l'USDA publiées vendredi, la récolte de maïs de 2024/25 devrait être la troisième plus importante de l'histoire des États-Unis, et les stocks de maïs en fin de campagne seront les plus importants depuis six ans à partir de septembre 2025.

Toutefois, l'USDA a estimé que les stocks de maïs en fin de campagne seraient de 1,877 milliard de boisseaux, alors que les négociants s'attendaient à ce que l'USDA fixe ce chiffre à 2,049 milliards de boisseaux.

"Nous poussons les marchés à la baisse depuis un certain temps déjà", a déclaré Susan Stroud, analyste fondatrice de No Bull Ag. "Avec les nouveaux planchers que nous avons vus ce matin, nous avons peut-être officiellement atteint un point où nous avons négocié suffisamment bas.

La faiblesse du dollar américain a également donné un coup de pouce aux marchés à terme des céréales et du soja, selon les négociants.

Le contrat de maïs CBOT le plus actif était en hausse de 0,73% à 413-3/4 le boisseau à 1727 GMT, tandis que le soja a glissé de 0,02% à 10,67-1/2 le boisseau. Le blé CBOT était en baisse de 3,28% à 5,52-1/2 le boisseau, et a atteint son niveau le plus bas depuis la mi-avril au cours de la séance. (Reportage complémentaire de Gus Trompiz à Paris et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Rashmi Aich, Eileen Soreng, Varun H K et Frances Kerry)